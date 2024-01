Dramat młodego polskiego siatkarza. Makabryczny wypadek pozbawił go palców, okropne szczegóły

Polska w ostatnich latach zbudowała sobie niezwykle silną pozycję w światowej siatkówce. Nie dość, że mamy świetnych zawodników w pierwszej reprezentacji, to w kolejce czekają już kolejne młode talenty, chętne do zastąpienia starych „wyjadaczy”. Co prawda nie wszyscy mają to szczęście, by stać się profesjonalnym zawodnikiem, jednak treningi i występowanie w juniorskich drużynach z pewnością pomaga młodym ludziom zadbać o swoje zdrowie. Niestety, nie chroni to przed nieszczęśliwymi wypadkami, a takiemu uległ niedawno Filip Gaca.

Były zawodnik Aluronu CMC prosi o pomoc. Stracił palce w makabrycznym wypadku

19-letni obecnie Filip Gaca w przeszłości występował w Aluronie CMC Wybicki Kielce. To juniorski zespół występującego w PlusLidze Aluronu CMC Warta Zawiercie, obecnie zajmującego wysokie, 3. miejsce. Niestety, młody mężczyzna jakiś czas temu uległ bardzo poważnemu wypadkowi, w którym stracił palce lewej ręki.

Klub postanowił pomóc swojemu byłemu podopiecznemu i udostępnił na swoim profilu zbiórkę pieniędzy na rzecz Filipa Gacy. – Filip Gaca - były siatkarz naszej juniorskiej drużyny Aluron CMC Wybicki Kielce - w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy stracił palce lewej ręki. Trwa zbiórka na jego rehabilitację – napisano na profilu Aluronu CMC Warta Zawiercie na portalu X.

Jako możemy przeczytać w opisie zbiórki, ledwie 19-letni mężczyzna stracił palce w pracy. – Podczas wykonywania pracy wydarzył się ciężki wypadek. Maszyna, którą obsługiwałem dosłownie wyrwała mi wszystkie palce u lewej ręki! Nie było żadnych szans, aby je uratować…Ten dzień skreślił możliwość normalnego życia, a ból, który od tego dnia odczuwam jest niewyobrażalny! – czytamy. Gacy zabrakło pieniędzy na dalszą rekonwalescencję, dlatego postanowił zwrócić się do ludzi dobrej woli o pomoc. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

Filip Gaca - były siatkarz naszej juniorskiej drużyny Aluron CMC Wybicki Kielce - w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy stracił palce lewej ręki 🚑Trwa zbiórka na jego rehabilitację: https://t.co/VYGTdwndw2— Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) January 31, 2024