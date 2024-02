Dziewczyna Tomasza Fornala usłyszała osobiste pytanie o związek z siatkarzem. Błyskawiczna odpowiedź ucięła dalszą dyskusję

Bartosz Kurek szczerze o końcu kariery. Przerwał milczenie, umówił się na to z Grbiciem, nie zamierza ukrywać

Żona Wilfredo Leona już tego nie kryła. Wyjawiła prawdę na temat kariery męża, to może być wielki zwrot

Miłość Fornala i Gaczorek kwitnie

Tomasz Fornal to czołowa postać Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski. Wiele fanek wzdychało do przyjmującego, który długo zdawał się nie mieć drugiej połówki, jednak niedawno okazało się, że jest on już zajęty. 26-latek pochwalił się, że spotyka się z influenserką Sylwią Gaczorek, a para zaczęła udostępniać wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Partnerka Fornala sama przyznała, że dopiero dzięki niemu zainteresowała się bardziej siatkówką i chętnie ogląda mecze swojego ukochanego.

Sylwia Gaczorek dostaje sporo pytań o związek z siatkarzem

Sylwia Gaczorek nie może narzekać na brak popularności, bowiem na samym tylko Instagramie śledzi ją prawie 600 tys. osób! Nic więc dziwnego, że dużym zainteresowaniem cieszą się u niej sesje Q&A, gdy fani mogą zapytać się o najróżniejsze rzeczy dotyczące jej życia. Tym razem jeden z internautów postanowił dopytać się więcej na temat właśnie związku Gaczorek z Fornalem, a odpowiedź była naprawdę konkretna.

Partnerka Tomasza Fornala szybko ucięła temat po pytaniu o ich związek

Jeden z fanów zdecydował się na odważne pytanie. Odważne, bowiem założył z góry, że para nie spotyka się ze sobą zbyt często. – Nie dobija cię czasami to, że tak rzadko widujesz się z Tomkiem? – brzmiało pytanie. Sylwia Gaczorek bardzo szybko ucięła całą dyskuję. – A skąd Wy możecie wiedzieć ile i kiedy się widujemy – odpisała stanowczo influenserka, dodając uśmiechniętą emotikonkę otoczoną serduszkami.