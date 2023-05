Finał Zaksa - Jastrzębski Transmisja TV NA ŻYWO Gdzie obejrzeć finał Ligi Mistrzów Zaksa - Jastrzębski Węgiel STREAM ONLINE LIVE 20.05.2023 Finał Zaksa - Jastrzębski Węgiel w TV dzisiaj

Finał Ligi Mistrzów Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel już dzisiaj w Turynie. Polskie zespoły awansowały w przekonującym stylu, nie było najmniejszych wątpliwości, komu należy się miejsce w wielkiej grze o europejskie złoto. Kędzierzynianie, którzy triumfowali w latach 2021 i 2022, mogą zgarnąć trzeci raz z rzędu główne trofeum, a taka sztuka udała się w rozgrywkach LM tylko dwóm klubom. Czas na polski finał Ligi Mistrzów, w którym do wygranie jest dużo pieniędzy!

Zaksa Kędzierzyn i Jastrzębski Węgiel zarobią w Lidze Mistrzów duże pieniądze. Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) płaci za każdy mecz, w którym bierze udział dany klub, ale trzeba brać pod uwagę, że kolejnym rundom zmagań towarzyszy także konieczność wpłacenia wpisowego. Po stronie „winien” jastrzębianie i kędzierzynianie mają oczywiście także koszty organizacji meczów u siebie oraz wyjazdów na spotkania za granicą. Dlatego podane niżej kwoty nagród od CEV trzeba traktować jako sumy brutto i od nich odjąć poniesione przez kluby wydatki, które według naszych szacunków oscylują wokół miliona złotych. W rundzie zasadniczej LM Jastrzębski Węgiel wygrał wszystkie 6 meczów, inkasując za to 60 tys euro. W ćwierćfinale też miał idealny bilans, więc na konto wpłynęło 24 tys, a za mecze półfinałowe (wygrana i porażka) dostał 30 tys. Od 114 tys euro trzeba jednak odjąć wpisowe za kolejne fazy równe 60 tys euro, co daje 54 tys euro. Jeśli jastrzębianie wygrają LM, ta kwota wzrośnie o 500 tys euro – do 554 tys. czyli 2,51 mln zł. Jeśli górą będzie rywal, to Jastrzębski Węgiel otrzyma 250 tys euro, czyli kwota nagród zamknie się sumą 304 tys euro (1,38 mln zł).

Jak to się kształtuje w przypadku Zaksy? Bardzo podobnie. Za fazę grupową kędzierzynianie zainkasowali 50 tys euro, a za kolejne rundy pucharowe 73 tys. Od 123 tys. odejmujemy wpisowe w wysokości 65 tys i otrzymujemy 58 tys euro. W przypadku wygranej w LM Zaksa otrzyma zatem łącznie 558 tys euro (2,53 mln zł), a jeśli przegra, będzie się musiała zadowolić 308 tys euro (1,4 mln zł).

Finał Zaksa - Jastrzębski Węgiel to również rewanż za walkę o mistrzostwo Polski. Na przebiegu polskiego starcia w Turynie będzie mocno ciążyć niedawny finał PlusLigi, w którym doszło do wręcz niebywałej dominacji jastrzębian. W szybkich trzech meczach z Zaksą stracili tylko seta, a w decydującym starciu u siebie nie pozwolili rywalowi w żadnej z partii zdobyć więcej niż 16 pkt! Kędzierzynianie stracili w ten sposób opinię zespołu, którego nie da się położyć na łopatki, bo zawsze wstaje. Teraz żądza rewanżu i uratowania jednego z kluczowych celów sezonu powinna być w Zaksie tym większa. – W sporcie zdarzają się też porażki i siłę pokazuje się tym, jak się po nich wraca i jak się podnosi – podkreśla Marcin Janusz, rozgrywający Zaksy. – Teraz właśnie to musimy zrobić - dodaje. – A ja mam nadzieję, że w Lidze Mistrzów zagramy jeszcze lepsze spotkanie i będziemy się cieszyć z kolejnego złotego medalu – dodaje kluczowy siatkarz jastrzębian Tomasz Fornal.

Polski Ukrainiec Jurij Gładyr jest jak wino i ma największy posłuch w zespole Jastrzębskiego Węgla, który niedawno zdobył siatkarskie mistrzostwo Polski, pokonując gładko Zaksę Kędzierzyn. Za dwa dni jeszcze większe wyzwanie dla obu ekip: finał Ligi Mistrzów w Turynie. – Nawet już po świętowaniu w dniu zdobycia tytułu zaczęliśmy rozmawiać o Lidze Mistrzów. Wszyscy mieli pełną świadomość, że zakasujemy rękawy i nie ma gadki, że z automatu zrobimy powtórkę z PlusLigi w Turynie. Nie podchodzimy do tego z myślą, że ostatnio łatwo zwyciężyliśmy. Przygotowujemy się na najlepszą wersję Zaksy - mówi Jurij Gładyr.

Mecz Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel w finale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 20 maja 2023 w Turynie. Początek finału Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel o godzinie 20.30. Transmisja TV z finału LM Zaksa Kędzierzyn - Jastrzębski Węgiel na antenach Polsatu i Polsatu Sport. Stream online w usłudze Polsat BOX GO.

