i Autor: Jacek Kozioł Siatkówka Liga Mistrzów PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobił Jastrzębski Węgiel w Lidze Mistrzów? Ile zarobiła Zaksa w LM?

Ale kasa!

Siatkówka Liga Mistrzów PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobił Jastrzębski Węgiel w Lidze Mistrzów? Ile zarobiła Zaksa w LM?

ch | Marek Żochowski 18:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Liga Mistrzów PREMIE Nagrody pieniężne Siatkówka Jakie są premie w siatkarskiej Lidze Mistrzów 2022/2023 Nagrody pieniężne. Chociaż nagrody wypłacane uczestnikom rywalizacji o triumf w Lidze Mistrzów siatkarzy znacznie odbiegają od podobnych premii w innych dyscyplinach sportu, to przynajmniej polskie kluby biorące udział w rywalizacji nie powinny dołożyć do interesu. Zarówno Jastrzębski Węgiel jak i Zaksa Kędzierzyn wyjdą na swoje, a złoty medalista LM na pewno zarobi. Jak wyliczyliśmy, do wzięcia jest ok. 2 500 000 złotych. Zobaczcie, ile zarobiła Zaksa w Lidze Mistrzów? Sprawdź, ile zarobił Jastrzębski Węgiel w LM?