Gruchnęła pilna wiadomość o Aleksandrze Śliwce. Wszelkie złudzenia rozbite w pył. Wszystko się wydało

Umiejętności i talent Aleksandra Śliwki polskim kibicom siatkówki znany jest od dawna. Zawodnik ma na swoim koncie już wiele znaczących tytułów i medali, ale rolę lidera reprezentacji Polski przejął tak naprawdę w ubiegłym sezonie. Przyjmujący pod nieobecność Bartosza Kurka został kapitanem kadry i ze swojego zadania wywiązał się w pełni. W wielu meczach świetnie spisywał się na parkiecie i prowadził biało-czerwonych do kolejnych triumfów. Podobnie było w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Nie dziwne więc, że wiele dużych klubów zaczęło spoglądać w kierunku reprezentanta Polski.

Śliwka już jakiś czas temu poinformował, że zdecyduje się na zmianę klubu i po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Kędzierzyna-Koźla. Przez długi czas trwały dywagacje, czy reprezentant Polski zdecyduje się na wyjazd do Włoch (w grę wchodziło przejście m.in. do Sir Safety Perugia), czy jednak jego podróż będzie jeszcze dalsza i wyląduje w Japonii. Wszystko wskazuje na to, że wygrała opcja numer dwa.

Menedżer siatkarza, Jakub Michalak w programie "Misja Sport" zdradził, że siatkarz podjął decyzję. - Olek miał bardzo dużo ciekawych ofert. Mogę powiedzieć tylko jedno: podjął już decyzję. Finalizujemy kwestie kontraktowe. Podejrzewam, że my nieprędko będziemy mogli o tym powiedzieć, ale wszyscy powinni się ucieszyć - powiedział. Informacje, że Śliwka ma przejść do Japonii przekazał dziennikarzom prezes Sir Safety Perugia, Gino Sirci. Nowym klubem Polaka ma być Suntory Sunbirds.