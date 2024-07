Gwiazda reprezentacji zmieniła klub. Zrobiła to tuż przed igrzyskami olimpijskimi

Dla Marii Stenzel wyjazd na igrzyska do Paryża stał pod znakiem zapytania, gdyż zmagała się z problemami zdrowotnymi. Ostatecznie trener Stefano Lavarini powołał najlepszą libero reprezentacji w ostatnich latach na najważniejszą imprezę czterolecia. Stenzel w nowym sezonie zagra w ŁKS-ie Łódź do którego trafia z Radomki Radom. Dla 25-letniej siatkarki to powrót do Łodzi po trzech latach, tyle, że do innego klubu.

W 2021 roku przeniosła się z Budowlanych Łódź do Chemika, a po dwóch latach wstępów w Policach, ostatni sezon spędziła w Radomce. Teraz będzie reprezentowała barwy ŁKS-u.

- Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu ŁKS. Nie mogę doczekać się atmosfery na meczach, w których będziemy pokazywać ambicję i walkę o najwyższe cele. Myślę, że realnym, wspólnym celem to puchar oraz mistrzostwo Polski jak i rywalizacja w europejskich pucharach - powiedziała dla oficjalnej strony łódzkiego klubu. Stenzel w karierze klubowej sięgnęła po mistrzostwo Polski w 2022 roku z Chemikiem Police. Bardzo możliwe, że wybór klubu spowodowany był też względami osobistymi. Jej partnerem życiowym od pewnego czasu jest piłkarz Widzewa Łódź, Mateusz Żyro.

