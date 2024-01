i Autor: X Zawodowe siatkarki z USA w akcji

Coś niesamowitego!

Historyczny moment dla siatkarek, tego jeszcze nie było. Ponad 11 tysięcy widzów na meczu ligowym

Wystarczył jeden inauguracyjny mecz i od razu rozgrywki ligi zawodowej siatkarek w USA ustanowiły kapitany wynik frekwencyjny. 11 624 widzów przyszło do CHI Center w Omaha, by obejrzeć starcie Omaha Supernovas – Atlanta Vibe. To było pierwsze w historii Stanów Zjednoczonych spotkanie w ramach profesjonalnych rozgrywek ligowych w siatkówce.