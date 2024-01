Wulgarnie obraził siatkarki i odpowie za to. Klub polskiej ligi ściga internetowego hejtera

Nie do wiary, co stało się z Bartoszem Kurkiem! Metamorfoza gwiazdora polskich siatkarzy jest ogromna

Chodzi o przypadek Pauliny Damaske, siatkarki BKS BOSTIK Bielsko-Biała. Po tym jak w połowie grudnia jej zespół przegrał z niżej notowanym UNI Opole, co było jedną z niespodzianek tej kolejki Tauron Ligi, zawodniczka na swoim Instagramie otrzymała wiadomość pełną wulgaryzmów i gróźb.

Siatkarka reaguje na hejt

– Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił, obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu – skwitowała Damaske.

i Autor: Instagram/damaske01

To jednak nie koniec sprawy. Klub nie zostawił tak haniebnego wpisu. „Skoordynowaliśmy działania i przy pomocy organizacyjnej klubu nasze siatkarki, które otrzymały te niepokojące wiadomości, poinformowały organy ścigania (…). Nie może być przyzwolenia na zachowania hejterów, którzy – korzystając z pozornej anonimowości – działają w sposób nieakceptowalny przez środowisko siatkarskie. Nie czekajmy aż ktoś inny coś zrobi, reagujmy! Postawmy granicę! Dziękujemy również za moc pozytywnych reakcji, sygnałów wsparcia, które przesyłaliście naszym siatkarkom i Klubowi. To bardzo ważne czuć, że to co robimy ma sens!”.

To nie koniec, są nowe obrzydliwe wpisy!

To dobrze, że takie ohydne działania spotkały się z szybką reakcją. Niestety, zachowań skrajnych w internecie nie brakuje. Dowodzi tego kolejny przykład pojawiający się w przestrzeni publicznej, także związany z występami siatkarek.

Oby działania policji były skuteczne, bo internetowych hejterów przybywa. W ostatnim czasie podobną wiadomość jak Paulina Damaske udostępniła Kamila Witkowska, reprezentacyjna środkowa, zawodniczka ŁKS. Aż roi się w niej od wulgarnych zwrotów wobec zawodniczek, podobnie jak poprzednio w przypadku Damaske.

i Autor: Instagram/kama_gana Wulgarny wpis z Instagrama udostępniony przez Kamilę Witkowską

„O ile mi wiadomo, takie groźby są u nas w kraju karalne, Życzę temu panu (sądząc po fikcyjnej nazwie konta), żeby spotkało go w życiu coś miłego, bo może wtedy wyzbędzie się tej nienawiści” – skomentowała Witkowska.