Rozpętała się ogromna burza, kiedy Andrzej Wrona uderzył pięścią w stół! Nie miał zamiaru siedzieć cicho

Koniec starego i początek nowego roku to zawsze czas, kiedy w mediach zaczynają pojawiać się plotki transferowe związane z przyszłością zawodników, którym w niedalekiej przyszłości kończą się kontrakty. Nie inaczej jest w przypadku siatkarzy. Wiele z operacji ma być już nawet dopiętych, jednak oficjalnie żadne informacje nie są podawane do wiadomości publicznej. Uwagę na to postanowił zwrócić Andrzej Wrona, z czego wywiązała się niemała dyskusja.