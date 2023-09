Iga Świątek nie mogła się powstrzymać. Tak zareagowała na sukces siatkarzy, musiała to napisać

Norbert Huber wykrzyczał to do kamery jak Pudzianowski! Gwiazdor KSW może czuć dumę, takich scen po finale ME nie mógł się spodziewać

Wygrana siatkarzy w meczu z Włochami jest wielowymiarowa. Oczywiście, przede wszystkim przyniosło nam to zwycięstwo w mistrzostwach Europy. To pierwsze złoto tej imprezy od 14 lat, a przy okazji odpłaciliśmy Włochom za to, że rok temu pokonali nas oni w finale mistrzostw świata. Co więcej, do historii przeszli Bartosz Kurek i Nikola Grbić – ten pierwszy jest bowiem jedynym polskim zawodnikiem, który sięgnął po dwa złota europejskiego czempionatu, natomiast serbski szkoleniowiec wyrównał rekordową serię zwycięstw siatkarzy w meczach o punkty. Teraz siatkarze mają czas na świętowanie oraz przyjmowanie gratulacji – a tych nie brakuje także od innych polskich sportowców.

Iga Świątek pogratulowała siatkarzom

Iga Świątek póki co odpoczywa przed kolejnymi wyzwaniami w tenisowym cyklu WTA. Nasza najlepsza tenisistka aktywnie śledzi to, co dzieje się w polskim sporcie, więc nie może dziwić fakt, że zdecydowała się ona pogratulować siatkarzom sięgnięcia po mistrzostwo Europy. – Brawo! Gratulacje – napisała Iga Świątek na portalu X (dawniej Twitter).

Sukces siatkarzy oczywiście nie umknął uwadze także innym obecnym i byłym tenisistkom. – Brawooo – napisała Magda Linette. Agnieszka Radwańska udostępniła zdjęcie siatkarzy z podpisem „Congratulations”, a na nieco dłuższy wpis zdecydowała się jej siostra. – Mistrzowie Europy!!! Brawo Panowie!!! Duma – napisała Urszula Radwańska.