Intymne nagranie najpiękniejszej polskiej siatkarki z mężem. Podciągnęła spodnie i... Totalnie nas zamurowało

Martyna Grajber poznała przyszłego męża Jana Nowakowskiego jeszcze w czasach szkolnych. Parą zostali podczas studniówki w szkole mistrzostwa sportowego, a w lipcu 2022 r. wzięli ślub. Już przed nim byli jedną z najpopularniejszych siatkarskich par w Polsce, a wynika to m.in. ze sporej aktywności 29-latki w mediach społecznościowych. Zawodniczka Chemika Police czuje się w nich jak ryba w wodzie i właśnie udowodniła to kolejny raz. Grajber-Nowakowska wykorzystała "dzień par", by kolejny raz zamieszać w internecie. Tym razem zrobiła to wspólnie z mężem.

Martyna Grajber podciągnęła spodnie obok męża, a nas zamurowało

Instagramowe wyzwanie polegało na pokazaniu swojej drugiej połówki. Grajber-Nowakowska podeszła do tego wyjątkowo kreatywnie, bo postanowiła nagrać z mężem-siatkarzem... porównanie mięśni uda. Profesjonalni sportowcy stanęli więc przed lustrem i zaczęli napinać mięśnie, przyglądając się, kto ma lepsze przy podciągniętych spodenkach. Sporym zaskoczeniem może być fakt, że to siatkarka Chemika Police ma większe udo, choć to Nowakowskiego wygląda na bardziej wyrzeźbione.

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber porównuje mięśnie uda z mężem

Grajber postanowiła jeszcze zapytać fanów, kto ich zdaniem ma lepszą nogę. Włożyła zresztą spory wysiłek w napięcie mięśni, bo nagranie kończy się na jej bezsilności. - Jezu, nie mogę bardziej - mówi. Trzeba przyznać, że mięśnie uda obojga z nich robią wrażenie. W powyższej galerii znajdziesz więcej zdjęć Martyny Grajber prezentującej swoją wysportowaną sylwetkę.