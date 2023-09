Jakub Kochanowski dostał pytanie, po którym aż uniósł brew. "To zbyt skomplikowane..." [TYLKO U NAS]

Tomasz Fornal nawet się nie wahał. Z takim pytaniem wypalił do premiera Morawieckiego. Siatkarz ujawnił to zachowanie

Polscy siatkarze po raz kolejny dostarczyli mnóstwo radości kibicom. Po zwycięstwie w mistrzostwach Europy na lotnisku przywitały ich tłumy, co przerosło oczekiwania samych zainteresowanych. Wprost opowiedział o tym Jakub Kochanowski, który pięć lat wcześniej przeżył podobne chwile po zdobyciu mistrzostwa świata. Wówczas wchodził do reprezentacji jako 21-letnia sensacja, a tym razem był już jej pełnoprawnym liderem. W dużej mierze jego znakomita gra przyłożyła się do wybitnego wyniku, jakim było 112 punktowych bloków Biało-Czerwonych na ME. Sam Kochanowski zdobył w ten sposób 22 punkty, choć pytanie o zmiany na przestrzeni tych pięciu ostatnich lat okazało się dość skomplikowane.

Jakub Kochanowski po pytaniu o niego samego aż uniósł brew

Kamil Heppen, "Super Express": - Powitanie na lotnisku po mistrzostwie Europy pewnie przerosło wasze oczekiwania?

Jakub Kochanowski: - Te powitania stały się już dla kibiców taką małą tradycją jak wracamy z sukcesami, ale to, co działo się teraz na lotnisku, jak licznie pojawili się kibice, to naprawdę przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

- Przypomniał się 2018 rok i powrót po mistrzostwach świata z Turynu?

- Zgadza się. Entuzjazm kibiców był bardzo podobny, ale wydaje mi się, że tym razem kibiców było jeszcze więcej.

- Wtedy dopiero wchodziłeś do kadry, byłeś jej objawieniem, a teraz na ME byłeś już jednym z liderów. Jak porównałbyś Kubę Kochanowskiego sprzed pięciu lat z tym obecnym?

- To zbyt skomplikowane pytanie, żebym dał radę odpowiedzieć na nie w kilku zdaniach. Na pewno zdaję sobie sprawę, że moja rola w drużynie z roku na rok jest coraz większa. Jestem coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem i muszę brać na siebie coraz więcej odpowiedzialności. Absolutnie mi to nie przeszkadza. Jeśli będzie trzeba, wezmę na siebie tyle odpowiedzialności, ile akurat będzie potrzebowała drużyna.

- Zdobyliście blokiem aż 112 punktów. Czy można powiedzieć, że to ten element był główną siłą polskiej drużyny?

- Zdecydowanie tak, ale nie chciałbym tu wyróżniać kogokolwiek z osobna, bo cała drużyna blokowała bardzo dobrze. Działaliśmy doskonale jako linia bloku, a nie pojedyncze jednostki. Śmiało, bez zawahania, można powiedzieć, że byliśmy najlepiej blokującą drużyną turnieju.

- A czy po powrocie do Polski udało się już znaleźć chwilę na świętowanie? Po finale nie mieliście zbyt dużo czasu.

- Nie mogę powiedzieć (śmiech). Mieliśmy chwilę, żeby razem usiąść i poświętować. Tego czasu naprawdę brakuje. W trakcie sezonu, który trwa często aż sześć miesięcy, to są dwa-trzy wieczory, więc jak już jeden z nich nadejdzie to staramy się świętować i celebrować, bo to też jest ważne. Po okresie bardzo ciężkiej i długiej pracy można się w pewien sposób nagrodzić. Nie tylko forma sportowa i fizyczna jest ważna, ale głowa też jest czynnikiem, który pozwala wygrywać albo sprawia, że się przegrywa, więc o to też trzeba dbać.

- Mówisz o długim sezonie, a przecież koniec ME nie oznacza dla was końca sezonu. Przed wami bardzo trudny turniej w Chinach, który rusza już za dwa tygodnie.

- Na razie jeszcze o tym nie myślimy, bo tak jak mówiłem – fajnie zamknąć każdy etap tego sezonu taką osobną klamrą. Teraz celebrujemy mistrzostwo Europy, a kwalifikacjami olimpijskimi zaczniemy się zajmować na poważnie od czwartku. Wtedy spotykamy się w Spale i ruszamy z ciężką pracą. Mimo że do tej pory wywalczyliśmy już dwa złote medale, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Każda z drużyn za te 2-3 tygodnie będzie wyglądała zupełnie inaczej i będzie trzeba od nowa bić się o to, żeby zapewnić sobie udział w tych igrzyskach olimpijskich.

- Na koniec - czy czujecie, że ten wasz sukces jest traktowany jeszcze bardziej wyjątkowo niż zazwyczaj? Wasz triumf zbiegł się w czasie z nie najlepszą dyspozycją piłkarzy i da się odczuć, że kibice bardzo tego potrzebowali.

- Każdy sportowiec – niezależnie od tego czy jest to piłkarz, siatkarz, lekkoatleta, czy reprezentant innej dyscypliny – wychodzi po to, żeby wygrywać i dawać kibicom powody do radości. Faktycznie, przeżywamy teraz dobry okres, a piłkarze mają może sportowy kryzys, ale to jest cały sport. Jestem przekonany, że robią wszystko, żeby wrócić do dobrej dyspozycji i jestem też przekonany, że do niej wrócą. Nie rozdzielałbym nas na siatkarzy, piłkarzy, lekkoatletów. Wszyscy jesteśmy sportowcami, reprezentantami kraju i tak powinniśmy się traktować. Każdy z nas chce przynieść Polsce powód do dumy i wszyscy codziennie dajemy maksa, żeby to zrobić. A jakie ktoś ma aktualnie wyniki to sprawa drugorzędna, bo najważniejszy jest ten maksymalny wysiłek.