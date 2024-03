Jastrzębski Węgiel rozbity w wielkim finale Pucharu Polski! Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym pucharem w historii! Wielki wyczyn

Wielkie poruszenie po tym, co pokazała żona Bartosza Kurka. W tej obcisłej sukience widać to doskonale, fani pękają z zachwytu

Podczas sobotnich meczów półfinałowych zarówno Jastrzębski Węgiel, jak i Aluron CMC Warta Zawiercie rozgromiły swoich rywali, tj. Bogdankę Luk Lublin oraz Projekt Warszawa 3:0. Niedzielny finał w TAURON Arenie rozpoczął się lepiej dla ekipy z Zawiercia, która wygrała pierwszą partię 25:22. W drugim secie nastąpiło jednak przebudzenie Jastrzębskiego Węgla, który po uzyskaniu dużej przewagi wygrał 25:20.

Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Pucharem Polski. Jastrzębski Węgiel rozbity

Jak się okazało, jedynie na tyle stać było mistrzów Polski w niedzielne popołudnie 3 marca, bowiem Aluron CMC Warta Zawiercie w kolejnych partiach walczyła o dosłownie każdą piłkę. To sprawiło, że trzecia i czwarta partia padła ich łupem, kolejno 25:21 i 25:20. Dla ekipy z Zawiercia to pierwszy Puchar Polski w historii klubu. Jastrzębski Węgiel z kolei po raz ostatni sięgnął po to trofeum w sezonie 2009/2010.