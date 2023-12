Jej ciała nie wyrzeźbiłby nawet najlepszy artysta. Siatkarka po zdjęciu ubrań powala figurą. Tego widoku nie da się zapomnieć

Rozgrywki siatkarskie być może nie mają tak globalnego zasięgu jak piłka nożna, ale i tak cieszą się sporą popularnością w różnych zakątkach świata. Oczywiście w Polsce jest wielu kibiców siatkarskich z powodu odnoszonych sukcesów, ale sport ten dobrze ma się również choćby w USA, gdzie zarówno męska jak i żeńska kadra odnosi duże sukcesy. Choć piłka klubowa z tego kraju, zwłaszcza w naszej części świata, nie cieszy się taką popularnością, to z pewnością nie brakuje tam emocji. A męskich fanów z pewnością zainteresuje postać Szonji Stollar, młodej Węgierki, która postanowiła swoją przyszłość związać właśnie ze Stanami Zjednoczonymi.

Szonja Stollar zniewala swoją urodą. Nie boi się odważnych zdjęć

20-letnia Szonja Stollar już w szkole wyróżniała się talentem siatkarskim i szybko przyciągnęła uwagę profesjonalnych węgierskich klubów. W wieku 14 lat zadebiutowała w drugiej drużynie Bekescsabai Roplabda SE. Była również powoływana do drużyn narodowych, a w 2018 roku trafiła do UTE Budapest. Co ciekawe, siatkarka grała też nie na parkiecie, ale i na... piasku, biorąc udział w 2020 roku w mistrzostwach Węgier w siatkówce plażowej.

W 2022 roku 19-letnia wówczas Stollar postanowiła dokonać dużej zmiany w swoim życiu – wyjechała na studia do USA i rozpoczęła naukę w Park University, dołączając oczywiście do uniwersyteckiej drużyny siatkarskiej Park Pirates. Stollar zyskuje popularność nie tylko dzięki swojej grze, ale też i urodzie, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych, choć tam póki co nie ma wielu obserwujących. Niewykluczone jednak, że szybko się to zmieni. Wyżej znajdziecie galerię ze zdjęciami pięknej 20-latki.