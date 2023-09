Katarzyna Skowrońska przy toalecie. Mało kto tak robi, czułe objęcia i uśmiechy

Grbić uparcie wierzył w odbudowanie Kamila Semeniuka, a ten mu odpłaca w ME. „Niepotrzebnie zmieniałem, to był głupi pomysł"

Katarzyna Skowrońska w ostatnim czasie znacznie częściej publikuje swoje zdjęcia w internecie. W czasach, gdy grała w siatkówkę, nie było jeszcze takich możliwości. Kontakt z fanami odbywał się wówczas za pośrednictwem dziennikarzy i choć liderka biało-czerwonej kadry "Złotek" zawsze starała się być naturalna w kontaktach z mediami, to niewiele wskazywało na tak ogromny dystans do własnej osoby. W zasadzie dopiero od kiedy na swoim Instagramie zaczęła publikować kolejne ujęcia z szerokimi uśmiechami można być pewnym jej nastawienia do życia, które jest bardzo pozytywne. Dystans do otaczającej rzeczywistości potwierdza najnowsze zdjęcie na portalu społecznościowym, na którym Skowrońska pozuje w gronie przyjaciół... przy toalecie.

Niecodzienne zdjęcie Katarzyny Skowrońskiej przy toalecie

Do toalety ludzie chodzą raczej w jasnym celu i szybko z niej wychodzą. Rzadko kto wpada na pomysł, by fotografować się nawet z przenośnymi szaletami, które są popularne szczególnie w przypadku plenerowych imprez masowych. Jednak gdy Katarzyna Skowrońska i jej bliscy zobaczyli taką toaletę w szczerym polu, uznali, że to świetny materiał na kolekcjonowanie kolejnych wspomnień. Wyszło przezabawnie, co potwierdzają pozy i miny zgromadzonych przy wychodku.

Szeroki uśmiech Skowrońskiej przy toi-toiu

Popularny toi-toi stał się więc scenerią kolejnego wpisu, który podbił serca obserwujących konto Katarzyny Skowrońskiej na Instagramie. Sama była znakomita siatkarka była tego dnia w doskonałym humorze. Skowrońska szeroko śmiała się przy toalecie w polu oraz obejmowała ją w dość czuły sposób, podnosząc nogę i prezentując walory tego miejsca.