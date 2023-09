Kiedy polscy siatkarze grają półfinał ze Słowenią? ME 1/2 finału Polska - Słowenia Kiedy półfinał siatkarzy

Polscy siatkarze zagrają z w półfinale Mistrzostw Europy, a ich rywalem będzie Słowenia. Biało-Czerwoni awans do 1/2 finału wywalczyli, pokonując 3:1 Serbię. Dzień wcześniej Słowenia ograła 3:1 Ukrainę. Mecz Polska - Słowenia w 1/2 finału ME siatkarzy zostanie rozegrany w czwartek 14 września w Rzymie. Poniżej więcej informacji.

Polscy siatkarze zagają w półfinale ze Słowenią po ciężkim boju z Serbami, których pokonaliśmy 3:1. Kluczowy był trzeci set, który był prawdziwym horrorem. - Myślę, że gdybyśmy przegrali tego seta, to przegralibyśmy też całe spotkanie - powiedział po meczu Jakub Kochanowski. Przed nimi podróż z Bari do Rzymu, a czasu na odpoczynek będą mieli mniej niż Słoweńcy, którzy awans do 1/2 finału wywalczyli dzień wcześniej. Półfinał Polska – Słowenia będzie powtórką z tego samego etapu imprezy w 2019 i 2021 r. (wtedy ulegliśmy), przy czym ten rywal to prawdziwa zmora Polaków w ME. Słowenia eliminował anas z walki o najwyższe miejsca EuroVolleya cztery razy z rzędu od 2015 do 2021 r.

Przed nami półfinał Polska - Słowenia. Być może w tym meczu ciężar gry weźmie na siebie Bartosz Kurek. Lider polskiego zespołu po problemach zdrowotnych wciąż szuka optymalnej formy i stracił miejsce podstawowego atakującego reprezentacji siatkarzy na rzecz Łukasza Kaczmarka. Selekcjoner Nikola Grbić podkreśla, że w przypadku Kurka nie chodzi wcale o kłopot fizyczny. Przyczyna jego problemów zdaniem szkoleniowca leży zupełnie gdzie indziej. I może zaskakiwać. – Kurek nie wygląda źle na treningach, jest wręcz dobry – potwierdza Grbić. – Dobry, bo wtedy... nie myśli za dużo – dodaje od razu Serb. I potem opowiada o tym nieco skomplikowanym przypadku swojego najbardziej doświadczonego kadrowicza. – Zbyt wiele sam od siebie wymaga i jest swoim najsurowszym krytykiem. Od razu zaznaczam, że nie ma to fatalnego wpływu na zespół, on nie przekazuje swoich frustracji na innych. Trzyma je w sobie – podkreśla Grbić.

Mecz Polska - Słowenia w 1/2 finału siatkarskich Mistrzostw Europy zostanie rozegrany w czwartek 14 września 2023 w Rzymie. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

