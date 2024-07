Kim jest Bartosz Kurek? Sylwetka atakującego reprezentacji Polski: klub, medale, sukcesy, rodzina

Od siedemnastu lat na topie

Wprawdzie Kurek na igrzyskach olimpijskich był trzy razy, ale za każdym razem kończyło się tak samo na dotarciu do ćwierćfinału. Teraz polscy siatkarze liczą na przełamanie tej klątwy w Paryżu. Wiele właśnie będzie zależeć od postawy doświadczonego zawodnika. Od dwóch lat jest kapitanem polskiego zespołu. Może pochwalić się licznymi nagrodami dla najlepszego siatkarza Ligi Światowej, mistrzostw świata czy Ligi Narodów.

Prześcignął ojca, byłego kadrowicza

Kurek urodził się 29 sierpnia 1988 roku w Wałbrzychu. Jego tata Adam był siatkarzem, także reprezentantem Polski. Jednak zdecydowanie prześcignął ojca pod względem dokonań. W kolekcji ma bowiem mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, dwa razy wygrał mistrzostwo Europy. Do tego należy doliczyć indywidualne wyróżnienia. W 2018 roku został doceniony przez europejską federację siatkówki, która wybrała go na najlepszego zawodnika na naszym kontynencie. Przypadł mu także tytuł MVP mistrzostw świata. Ponadto został uznany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie zorganizowanym przez redakcję "Przeglądu Sportowego". Dla porządku: w 2011 zajął drugie miejsce w tym zestawieniu tej gazety, a w 2012 został sklasyfikowany na szóstej pozycji.

Wspiera go piękna żona

To był ważny rok w jego życiu nie tylko sportowy, ale i prywatnym. To właśnie wtedy doszło do zaręczyn z Anną Grejman (obecnie Kurek) - siatkarką, byłą reprezentantką Polski. Po dwóch latach para pobrała się. Ostatnio Kurek występował w Wolf Dogs Nagoya. Ale zdecydował się opuścić japoński klub. Zdecydowały kwestie finansowe. Dlatego wrócił do Polsk i podpisał kontrakt z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Bartosz Kurek, sukcesy z reprezentacją Polski:

* mistrzostwo świata 2018

* wicemistrzostwo świata 2022

* mistrzostwo Europy 2008 i 2023, brązowy medal 2011 i 2021

* Triumf w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera: 2009, 2013, 2015, 2018, 2021, 2024

* Triumf w Lidze Światowej 2012, trzecie miejsce 2011

* Srebrny medal w Pucharze Świata 2011, 2019, brązowy medal 215

* Triumf w Lidze Narodów 2023, srebrny medal 2021, brązowy medal 2022 i 2024

Bartosz Kurek, nagrody indywidualne w kadrze:

* MVP Memoriału Huberta Jerzego Wagnera: 2009, 2012

* Najlepszy punktujący Klubowych Mistrzostw Świata 2009; najlepszy atakujący 2016 i 2021

* Najlepszy punktujący Ligi Światowej 2011

* Najlepszy zagrywający Mistrzostw Europy 2011

* Najlepszy atakujący Final Four Ligi Mistrzów 2012

* MVP Ligi Światowej 2012

* MVP Mistrzostw Świata 2018; najlepszy atakujący 2022

* Najlepszy siatkarz Europy 2018

* MVP Ligi Narodów, najlepszy atakujący 2021

Bartosz Kurek, sukcesy klubowe:

* mistrz Polski ze Skrą Bełchatów: 2009, 2010, 2011

* Puchar Polski ze Skrą Bełchatów: 2009, 2011, 2012

* srebrny medal Klubowych Mistrzostw świata ze Skrą Bełchatów: 2009, 2010

* srebrny medal 2012 i brązowy medal 2010 Ligi Mistrzów ze Skrą Bełchatów

* mistrz Włoch z Cucine Lube: 2014

* Superpuchar Włoch z Cucine Lube: 2014

* wicemistrz Polski 2012, 2016, 2017, 2019

* mistrzostwo Japonii 2023 z Wolf Dogs Nagoya

* wicemistrz Japonii 2022 z Wolf Dogs Nagoya

* brązowy medal w Japonii 2021 z Wolf Dogs Nagoya

