Uradowana żona Bartosza Kurka podzieliła się wielką radością. Fani zachwyceni informacją od Anny Kurek. Zachwytów nie było końca

Moment, w którym polscy siatkarze mogli nieco odpocząć i naładować baterie na kolejne tygodnie zakończył się. W najbliższy weekend na biało-czerwonych czeka ostatni sprawdzian przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, a więc Memoriał Huberta Wagnera. W turnieju zagrają zawodnicy powołani na igrzyska i w niedzielę zakończy się etap przygotowań do tej wielkiej imprezy. Po Lidze Narodów siatkarze mieli bardzo krótką, ale jakże potrzebną chwilę dla siebie, którą mogli spożytkować wedle uznania. Kapitan reprezentacji Polski, Bartosz Kurek zdecydował się na krótką wycieczkę.

Anna Kurek uradowana wycieczką do Wiednia

Wraz z ukochaną, Anną Kurek, wybrał się do Wiednia, jednej z najpiękniejszych stolic na Starym Kontynencie. To prawdziwy raj dla turystów, bo do zobaczenia jest masa zabytków i potrzeba kilku dni, aby nieco lepiej poznać Wiedeń. Anna Kurek w najnowszym wpisie na Instagramie również przekonuje, że kilkanaście godzin to zdecydowanie za mało, aby poznać stolicę Austrii, ale jest zadowolona, że mogła odwiedzić to miejsce.

- Pierwszy raz w Wiedniu i jestem oczarowana. Ciężko w jeden dzień odhaczyć wszystkie najważniejsze punkty ale coś tam nam się udało zobaczyć. Belweder zwiedzony, Pocałunek Klimta popodziwiany, tort Sachera zjedzony (w połowie, bo średniawka), kaiserschmarrn pochłonięty (nie jeden). Już się nie mogę doczekać aż tam wrócę - napisała Kurek. Fani byli zachwyceni fotografiami żony siatkarza i odwzajemniali jej zachwyt. - Byliśmy w Wiedniu na majówkę. Nie byłam przekonana do tego kierunku, ale wróciłam zachwycona, więc doskonale was rozumiem - można przeczytać w jednym z komentarzy.