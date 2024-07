Kim jest Łukasz Kaczmarek? Sylwetka atakującego siatkarskiej reprezentacji Polski: medale, sukcesy, rodzina

Jak wielu nie tylko polskich siatkarzy, zaczynał od grania na plaży, i to z wielkimi sukcesami. W 2011 roku z Maciejem Kosiakiem zdobyli mistrzostwo świata juniorów w siatkówce plażowej. W tym samym roku ze swoim imiennikiem Sebastianem Kaczmarkiem wywalczył mistrzostwo Europy do lat 18, a rok później ten sam duet zdobył srebro w MŚ do lat 19. Kariera „Zwierza” bo taki ma siatkarski pseudonim, w siatkówce sześcioosobowej, zaczęła się gdy trafił w 2015 roku do Cuprum Lublin. Zaczynał na pozycji przyjmującego, ale szybko ze względu na warunki fizyczne (204 cm) przekwalifikował się na atakującego. W 2018 roku trafił do ówczesnego mistrza Polski ZAKSY, która dominowała w Polsce, a w po kilku latach zdominowała siatkarską Ligę Mistrzów. Niewielu siatkarzy w historii może się pochwalić wygraniem tych rozgrywek trzy razy rzędu (od 2021 do 2023) a wśród nich jest Łukasz Kaczmarek. Nie wszystko w jego karierze było jednak usłane różami, bo w 2020 roku zmagał się z zapaleniem mięśnia sercowego. W przyszłym sezonie będzie on reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla.

Łukasz Kaczmarek: sylwetka

Data urodzenia: 29 czerwca 1994

Miejsce urodzenia: Krotoszyn

Wzrost: 204 cm

Pozycja: atakujący

Sukcesy klubowe:

Wygrana w Lidze Mistrzów z Zaksą: 3 razy (2021-2023)

Mistrzostwo Polski z Zaksą: 2019, 2022

Wicemistrzostwo Polski z Zaksą: 2021, 2023

Puchar Polski z Zaksą: 2019, 2021, 2022, 2023

Sukcesy reprezentacyjne:

Mistrzostwa Europy – złoto 2023, brąz 2021

Mistrzostwa świata – srebro 2022

Liga Narodów – złoto 2023, srebro 2021, brąz 2019, 2022 i 2024

Nagrody indywidualne: Najlepszy atakujący ME 2023, najlepszy atakujący turnieju finałowego Ligi Narodów 2023

Rodzina:

Żona Dominika (od 2016 roku), dwie córki - Kalina i Pola

