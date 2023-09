Krzysztof Radzikowski zobaczył te słowa o siatkarzach i uderzył w polskich piłkarzy! Wytknął to reprezentacji Polski bezlitośnie

Fani Krzysztofa Radzikowskiego, który jest m.in. ulubieńcem widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV doskonale wiedzą, że były strongman i zawodnik FAME MMA często dzieli się swoimi przemyśleniami i komentuje wydarzenia, które mają miejsce w świecie sportu. Uwadze Radzikowskiego nie uszło więc to, co dzieje się z piłkarską reprezentacją Polski, co skwitował w szorstki sposób podczas rozmowy ze swoimi przyjaciółmi Dominikiem Abusem oraz Konradem Karwatem. Teraz znów postanowił poruszyć wątek piłkarzy, kiedy zobaczył jeden z transparentów odnoszący się do gry siatkarskiej reprezentacji Polski, która walczy o złoty medal mistrzostw Europy.

Dyskusja o grze polskich siatkarzy i piłkarzy pojawiała się już w przestrzeni medialnej wielokrotnie i wielu kibiców szokowały m.in. doniesienia o tym, że Fernando Santos inkasował w miesiąc pracy w Polsce więcej pieniędzy, niż Nikola Grbić przez cały rok. Kwestię zarobków piłkarzy postanowił poruszyć również Krzysztof Radzikowski publikując na swoim Instagram Stories wymowne zdjęcie transparentu, który pojawił się na jednym z meczów biało-czerwonych.

Krzysztof Radzikowski szorstko o piłkarzach reprezentacji Polski! Zobaczył ten transparent i musiał zareagować

Były strongman opublikował w sieci zdjęcie transparentu, na którym widniał napis "Patrzcie piłkarze jak grają siatkarze" jasno dający do zrozumienia, że reprezentanci Polski w piłkę nożną powinni uczyć się od kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Radzikowski zdecydował się jednak na mały komentarz - Powinno być z dopiskiem i ile mają za mecz w reprezentacji!!!! - napisał na Instagramie siłacz wyraźnie wzburzony, o czym może świadczyć spora liczba wykrzykników.

Sonda Kto powinien zastąpić Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski? Marek Papszun Maciej Skorża Jan Urban Zagraniczny selekcjoner