Który transfer w PlusLidze lepszy: Leona czy Kurka? Mistrz świata zaskakuje: Ani ten, ani ten

Czy popularny „Kochan” to wzmocnienie, na które Projekt czekał, by otworzyć sobie wreszcie drogę do pierwszego tytułu mistrza Polski w historii klubu? – Dla mnie przyjście do Warszawy Kuby Kochanowskiego to najbardziej atrakcyjny transfer w lidze – jasno wskazuje Szalpuk w rozmowie z „Super Expressem”. – Na tym się najbardziej skupiam, choć oczywiście gdy trafiają również do PlusLigi tacy zawodnicy jak Wilfredo Leon lub Bartek Kurek, to muszę powiedzieć, że dla mnie to przyjemność grać przeciwko nim. I móc ich pokonywać, mam przynajmniej taką nadzieję. Dla kibiców to również nie lada gratka, która na dodatek podnosi poziom i atrakcyjność rozgrywek – jest przekonany siatkarz z Warszawy.

Jakub Kochanowski: Zaraz po finale ciężko było sobie wyobrazić, że się uśmiechniemy

O Kochanowskim, który uważany jest przez wielu za najlepszego polskiego środkowego, też może mówić w samych superlatywach.

Sprawdźcie sobie jego medale na Wikipedii

– Co da „Kochan” Projektowi? Wszystko – kwituje Artur. – To jest superstar. Wejdźcie sobie na Wikipedię, zobaczcie jego kolekcję medali i będziecie mieli odpowiedź – śmieje się Szalpuk, który nie mógł się już doczekać pierwszego meczu w PlusLidze. W końcu po długich przygotowaniach klubowych jego zespół zainaugurował zmagania w połowie września. Projekt na Torwarze zaliczył zwycięstwo 3:0 nad Zaksą Kędzierzyn.

– Okresy przygotowawcze w siatkówce są bardzo rozbudowane, dużo jest grania treningowego, sparingów – przyznaje „Szalupa”. – Im dłużej to trwa, tym bardziej chcesz grać te „normalne” mecze.

– Spodziewam się bardzo zaciętej ligi w tym sezonie. Uważam, że jest grupa sześciu wyróżniających się drużyn, kolejne goniące też na pewno nie opuszczą gardy, ponadto jest walka o utrzymanie, bo spadają trzy drużyny i każdy punkt będzie dla nich na wagę złota. Oczekuję ciężkiej przeprawy w każdym spotkaniu – podkreśla przyjmujący Projektu.