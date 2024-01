Legendarny trener ma apel do szefostwa Zaksy Kędzierzyn: Proszę, zróbcie to z klasą!

Nieoczekiwanie kędzierzynianie znaleźli się w sytuacji, w której walczą o znalezienie się w play-off PlusLigi, zamiast spokojnie plasować się w czołówce, jak do tej pory. Na sportowym kryzysie zaważyły na pewno kontuzje, ale psuć zaczęła się także atmosfera. Dochodziły informacje o spięciach na linii prezes – zawodnicy, a kibice dawali wyraz niezadowoleniu pisząc na transparentach „Świder ratuj!”, co odnosiło się do poprzedniego szefa klubu, a dziś prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego.

Kiedyś zwolnili... Drzyzgę

– Gdy mnie pytano, na czym polega fenomen Zaksy, odpowiadałem, że bierze się z właściwej organizacji, otoczki, atmosfery wokół klubu, w mieście i wśród sponsorów, których tam jest prawie siedemdziesięciu – mówi Wspaniały. – To zawsze będzie miało wpływ na wyniki. Zdaję sobie sprawę, że w Kędzierzynie wszystkich interesuje tylko mistrzostwo Polski i sukces w Lidze Mistrzów. Nic innego się nie liczy.

Zaksa była do tej pory oazą stabilności w PlusLidze. W tym klubie nie wyrzucano trenerów ot tak, zmiany odbywały się po kolejnych sezonach, a skład drużyny też nie był przemeblowywany w drastyczny sposób. Dość powiedzieć, że po raz ostatni zwolniono w Kędzierzynie szkoleniowca w trakcie rozgrywek 18 lat temu, a był nim… Wojciech Drzyzga, obecny komentator tv.

Pytanie brzmi więc, jak dużą rysą na wizerunku Zaksy będzie ostatni ruch personalny kierownictwa oraz wyraźne sygnały, że kibice tracą cierpliwość.

Rysa na wizerunku Zaksy

– Ostatnie miesiące mocno nadszarpnęły opinie o ustabilizowanym klubie i wiarygodność, z której słynęła Zaksa. Nie jest tak, że liczą się tylko kontrakty i pieniądze, lecz także klimat w klubie i wokół niego. A to do tej pory było wyróżnikiem kędzierzyńskiej organizacji – analizuje Wspaniały. – Skoro doszło do nadwątlenia wizerunku, trzeba go teraz będzie odbudować. To nie jest rola jedynie trenera czy zawodników, ale wszystkich w klubie. Oczywiście sezon trwa i nie można się poddawać, ale trzeba myśleć o tym, co dalej. Skoro jak słyszymy trzon zespołu odejdzie, trzeba mieć plan na to, jak egzystować w następnych latach – dodaje Wspaniały i ma apel do szefostwa Zaksy.

Dlaczego trener wyleciał z ZAKSY? Mistrz świata nie ma wątpliwości: Musiało chodzić o coś więcej niż wyniki

– Zawodników czy prezesa się tak łatwo nie zwolni, trener jest najłatwiejszy odo odstrzelenia. Jemu można szybko podziękować. Warto pamiętać, że mimo iż Fin był w Zaksie krótko, to dużo zrobił dla tego zespołu. Sammelvuo to bardzo dobry szkoleniowiec, co pokazał także awansem na igrzyska z reprezentacją Kanady, a do tego niezwykle porządny człowiek. Dlatego bardzo bym chciał, by rozstanie odbyło się z klasą, w dżentelmeński sposób. Tego bym sobie życzył – podsumowuje Waldemar Wspaniały.