Polscy siatkarze są już w półfinale Ligi Narodów! W rozgrywanym w Łodzi turnieju finałowym już na początku musieli zmierzyć się z bardzo mocną Brazylią. Początkowo podopieczni Nikoli Grbicia mieli ogromne problemy w ataku. Bartosz Kurek i Wilfredo Leon nie kończyli swoich akcji, w brazylijskim zespole szalał młody atakujący Darlan. Biało-Czerwoni w końcówce pierwszej partii byli bezradni i przegrali ją 18:25.

Polscy siatkarze w drugim secie grali coraz lepiej. Znakomitą zmianę dał Bartłomiej Bołądź, coraz lepiej prezentował się też Tomasz Fornal. W końcówce drugiej partii Brazylijczycy popełnili sporo błędów na zagrywce, a gra Polaków w tym elemencie funkcjonowała coraz lepiej. Seta zakończył asem Mateusz Bieniek. W trzeciej i czwartek partii nasi siatkarze kontynuowali dobrą grę. W końcu mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:1 i awansu do półfinału.

Broniący tytułu w Lidze Narodów Polacy zajęli 2. miejsce w rundzie zasadniczej i w turnieju finałowym w Łodzi trafili od razu na Brazylię, prowadzoną przez nowego-starego trenera, Bernardo Rezende. To była bardzo ważna próba sił przed igrzyskami w Paryżu, bo Brazylia będzie naszym rywalem w grupie w turnieju olimpijskim. – Rezende to trener, który zbudował najlepszą Brazylię, najmocniejszą jej generację – przypominał kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek. – Dobrze wie jak osiągać sukcesy na najważniejszych turniejach i czego tej drużynie potrzeba. Gdybym wiedział, jaka jest jego tajemnica, od razu wprowadziłbym to u nas, bo z takich wzorców warto czerpać - dodał Kurek.

Polscy siatkarze rywali w półfinale Ligi Narodów poznają w piątek 28 czerwca po meczu Włochy - Francja (godz. 17). W 1/2 finału zameldowała się też Japonia, a rywala pozna po dzisiejszym ćwierćfinale Słowenia - Argentyna (godz. 20). Nasi siatkarze mają teraz dzień przerwy. Polska mecz w półfinale Ligi Narodów zagra w sobotę 29 czerwca o godzinie 20, z Włochami albo Francją.

