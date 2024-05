Mecz Polska - Kanada siatkarzy już dzisiaj. W szczęśliwej dla polskich siatkarek Antalyi, w której w ubiegłym tygodniu odniosły komplet zwycięstw w LN bez straty seta, Biało-Czerwoni zaczęli od zwycięstwa 3:0 nad reprezentacją USA. Obie drużyny wystąpiły w mocno rezerwowych składach, więc ciężko to było traktować jako rewanż za finał z ubiegłego roku. Polacy wygrali pewnie i zdecydowanie.

Polska - Kanada O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj czwartek 23 maja 2024

Trener Nikola Grbić obok kilku podstawowych siatkarzy zabrał do Turcji zmienników, natomiast ekipę USA w ogóle trudno było polskim kibicom poznać. Jest oparta na młodzieżowcach, w zespole nie ma żadnego z trzynastu olimpijczyków powołanych na igrzyska.

– Gdzieś z tyłu głowy Paryż był i jest naszym celem od początku cyklu olimpijskiego – mówi Aleksander Śliwka, który w Turcji pełni funkcję kapitana pod nieobecność trenującego w Spale Bartosza Kurka. – To turniej, na który wszyscy czekają, to się nie zmienia. Bardzo ważne jest dla nas to, co robiliśmy przez ostatnie dwa lata pod wodzą trenera Grbicia. Istotna jest praca z dnia na dzień, skupienie się na tym, co tu i teraz. Tylko takie podejście może zapewnić nam pełną koncentrację i przepracowanie okresu przygotowawczego w odpowiedni sposób.

Polscy siatkarze są na czele rankingu światowego, w poprzednim sezonie wygrali wszystkie imprezy, w których startowali. Nie ma mocniejszego faworyta do triumfu w stolicy Francji. Wielu graczy Grbicia wprost mówi, że w tej sytuacji celem wręcz musi być złoto olimpijskie.

– Oczywiście, że tak jest, wszyscy marzymy o najwyższych celach – potwierdza Aleksander Śliwka. – Wiemy, że mamy na tyle doświadczoną, utytułowaną i dobrą drużynę, iż możemy myśleć o walce o główne trofea. Nie możemy jednak pominąć żadnego pojedynczego kroku na tej drodze. Każdy mecz, czy to towarzyski, czy w Lidze Narodów, będzie nas przybliżał do strefy medalowej igrzysk.

Mecz Polska - Kanada siatkarzy w Lidze Narodów zostanie rozegrany w czwartek 23 maja 2024. Początek meczu Polska - Kanada o godzinie 16. Transmisja TV z meczu Polska - Kanada na Polsacie Sport 1 i TV4.

