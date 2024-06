i Autor: Andrzej Iwańczuk/Reporter Mykhailo Mudryk

Euro 2024

Rumunia - Ukraina live Euro 2024 relacja online na żywo [WYNIK i SKŁADY]

W poniedziałkowe popołudnie do rywalizacji na Euro 2024 przystąpią zespoły z grupy E. Już o godzinie 15:00 swoje pierwsze występy zanotują reprezentacje Rumunii i Ukrainy, które zmierzą się w bezpośrednim starciu. Zdecydowanym faworytem rywalizacji są nasi wschodni sąsiedzi, którzy typowani są do awansu do fazy pucharowej. Mecz Rumunia - Ukraina relacja na żywo na sport.se.pl. Zapraszamy!