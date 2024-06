Polska - Tajlandia Relacja NA ŻYWO. Polki rozgromiły rywalki w pierwszym secie!

Polska - Tajlandia 1:0 (25:15, 13:10, -:-)

Polska: Alagierska, Czyrniańska, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Łysiak, Mędrzyk, Różański, Smarzek, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska, Witkowska, Wołosz

Tajlandia: Bamrungsuk, Boonlert, Chanthawhisut, Guedpard, Jaisaen, Kokram, Kongyot, Moksri, Nahuanong, Nuekjang, Pannoy, Sinpho, Sooksod, Srithong

Polskie siatkarki zagrają w sobotę swój trzeci mecz na turnieju Ligi Narodów w Hongkongu. Jest to ich ostatni turniej w tej fazie rozgrywek, bo już za tydzień powalczą w finałach LN, do których zapewniły sobie awans. Na horyzoncie są jednak igrzyska olimpijskie, a mecze LN stanowią do nich świetne przygotowanie. W dziesięciu dotychczasowych Polki przegrały zaledwie raz - w środę z Brazylią (1:3), po czym wykorzystały dzień wolny i w piątek nie dały szans Dominikanie (3:0). Kibice mają nadzieję, że przykrej niespodzianki nie będzie także z Tajlandią, która jako gospodarz od początku miała zapewniony udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Niewykluczone, że to właśnie Tajki będą rywalkami Polek w ćwierćfinale, co tylko dodaje smaku ich sobotniej rywalizacji.