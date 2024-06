Pilne wiadomości w sprawie zdrowia Roberta Lewandowskiego! Lekarz reprezentacji Polski zabrał głos

Lewandowski nabawił się kontuzji w towarzyskim meczu z Turcją. Początkowo wydawało się, że to drobny uraz, ale po szczegółowych badaniach okazało się, że jego występ w spotkaniu z Holandią jest niemożliwy.

Już wtedy lekarz kadry zapewniał, że on i jego ludzie zrobią wszystko, by kapitan mógł zagrać z Austrią. I wiele wskazuje na to, że tak będzie! W poniedziałek Lewandowski po raz pierwszy od przyjazdu do Niemiec założył korki i wziął udział w treningu - indywidualnym, ale sam fakt, że pojawił się w piłkarskim obuwiu sprawił, że serca kibiców zabiły mocniej.

Raport medyczny: Plan zakłada, że Robert Lewandowski zagra z Austrią

Humor fanom kilkanaście minut po treningu poprawił sam Jaroszewski. "Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie. Plan zakłada, że obaj będą gotowi do gry w meczu z Austrią" - napisał lekarz kadry w oficjalnym raporcie medycznym. Jeśli zatem wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to "Lewy" wyprowadzi Biało-Czerwonych w piątek na potyczkę w Berlinie.

Z raportu dowiadujemy się także, że kontuzjowany w mecz z Holandią Bartosz Salamon najpóźniej pojutrze ma powrócić do pełnego treningu z drużyną, Jakub Piotrowski trenować będzie już we wtorek, a Michał Skóraś i Piotr Zieliński doznali drobnych urazów, które nie wyłączają ich z treningów.