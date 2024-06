Wielki powrót Arkadiusza Milika na EURO 2024! Wystąpi podczas meczu z Austrią, jest oficjalny komunikat

Pechowy mecz z Ukrainą

Napastnik Juventusu znalazł się w szerokiej kadrze na EURO. Jednak podczas meczu towarzyskiego z Ukrainą już na samym początku doznał kontuzji kolana. Kadrowicz musiał zejść z boiska i wiadomo było, że przez uraz nie pojedzie na niemieckie finały. - Arek musi przejść zabieg. Czeka go przerwa - tłumaczy od razu trener Michał Probierz. - Nie jestem lekarzem, ale będzie to od czterech do sześciu tygodni. Na pewno jest mi go bardzo szkoda. Szczególnie po ludzku, bo widać było ile włożył w to energii. Widać było, jak dobrze wygląda w treningach. Tym bardziej dla nas to wielka szkoda, że wypadł. Ale tak to w piłce bywa - podkreślał selekcjoner.

Polski napastnik będzie obecny na EURO i to przy okazji meczu z Austrią. Jak poinformował szef TVP Sport Jakub Kwiatkowski piłkarz Juventusu znajdzie się wśród ekspertów telewizji publicznej. W ten sposób dołączy do byłych kolegów z kadry: Łukasza Fabiańskiego, Łukasza Piszczka i Jakub Błaszczykowskiego. "Przy okazji meczu z Austrią w Berlinie do eksperckiej ekipy TVP Sport dołączy Arkadiusz Milik - napisał Jakub Kwiatkowski w mediach społecznościowych.

Przy okazji meczu z Austrią w Berlinie do eksperckiej ekipy @sport_tvppl dołączy @arekmilik9 💪🇵🇱 pic.twitter.com/hkTs7ZSyKt— Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) June 17, 2024

