Robert Lewandowski wrócił do treningów, ale... Ten jeden szczegół od razu przykuł naszą uwagę!

Co z a wyniki!

Informacja o kontuzji Lewandowskiego zmroziła kibiców. Tydzień temu w meczu z Turcją kapitan kadry naderwał mięsień dwugłowy uda, co skutkuje przerwą w grze. „Lewy” opuścił już mecz z Holandią, trwa walka o występ z Austrią. W tej sprawie wychodzi jednak słońce, bo trening Lewandowskiego w korkach pozwala przypuszczać, że w piątek napastnik będzie w pełni sił. Widać oczywiście opatrunek na kontuzjowanym udzie, ale piłkarz normalnie biega, nie kuleje. Cieszy to oczywiście selekcjonera Michała Probierza.

Lewandowski wrócił do treningu. Opatrunek na nodze

Rehabilitacja Roberta Lewandowskiego idzie we właściwym kierunku. Powinien dojść do zdrowia na mecz z Austrią. Tak samo jest w przypadku Pawła Dawidowicza – powiedział Probierz na konferencji po meczu z Austrią. Rzeczony Dawidowicz w poniedziałek trenował indywidualnie na głównym boisku treningowym. Na bocznym obiekcie ćwiczyli pozostali piłkarze. Problemy zdrowotne ma Bartosz Salamon (uszkodzone palce u rąk), Piotr Zieliński (lekko boli go mięsień dwugłowy) i Michał Skóraś (niebezpiecznie złapał się za kolano podczas rozgrzewki). Żadna z tych kontuzji nie powinna jednak przeszkodzić im w występie w piątek z Austrią w Berlinie.

