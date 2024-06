Zmiana polskich napastników w tureckim klubie? Karol Świderski na celowniku zespołu z Super Lig!

Adam Buksa strzelił 16 goli dla Antalyasporu i wzbudził zainteresowanie większych i bogatszych klubów w tym kraju. Wiadomo, że ma wrócić do RC Lens (umowa do czerwca 2027), z którego był wypożyczony do Turcji. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Buksą, który z przytupem zaczął występy w finałach EURO strzelając gola Holendrom, zainteresowany jest Trabzonspor. To trzecia drużyna Super Lig minionego sezonu, szykująca się do występów w Lidze Europy.

Z kolei w Antayasporze Buksa zrobił świetną reklamę polskim napastnikom i według naszych informacji klub z Antalyi jest mocno zainteresowany sprowadzeniem Karola Świderskiego. Dla niego wiosna poprzedniego sezonu była średnio udana, choć pomógł utrzymać się drużynie Hellas Verona w Serie A. Włosi przy okazji wypożyczenia Świderskiego z Charlotte FC zastrzegli sobie prawo wykupu napastnika, jeśli utrzymają się w lidze. Tak się stało, ale kwota 4,5 mln euro za Polaka może być za wysoka dla klubu z Verony, mającego duże problemy finansowe. Niewykluczone, że sytuację będzie chciał wykorzystać Antalyaspor, który w osobie „Świdra” upatrzył sobie następcę Adama Buksy.

