Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale Ligi Narodów już w piątek 21.06.2024. Turczynki mocno nas prześladowały w ostatnich latach. W czterech z rzędu mistrzostwach Europy (2017, 2019, 2021, 2023) ogrywały Polki w fazie pucharowej, ponadto pozbawiły szans na udział w igrzyskach w Tokio w turnieju kwalifikacyjnym, były też lepsze w finale Igrzysk Europejskich, czy fazie grupowej MŚ. W potyczkach o punkty za kadencji trenera Stefano Lavariniego mierzyliśmy się z nimi trzykrotnie i wygraliśmy raz.

Polska - Turcja O której godzinie grają siatkarki Liga Narodów piątek 21.06.2024

– Ciężki przeciwnik, zespół z absolutnego topu – komentuje dla „SE” środkowa Klaudia Alagierska-Szczepaniak. – Mają chyba najlepszą atakującą na świecie (Melissa Vargas – red.). Od początku tegorocznej Ligi Narodów czekamy na ten mecz. Mamy ambicję, żeby im się odgryźć za niektóre turnieje. Na pewno lubimy grać z Turczynkami, wiemy, co one potrafią i jak grają, rozegrałyśmy w poprzednim roku sporo sparingów i innych spotkań.

Co zrobić, by awansować do półfinału? – Nie możemy im się dać rozkręcić od samego początku, kluczem będzie zagrywka. My zagrywamy dobrze, ale musimy to pokazać, szczególnie w tym meczu – zwraca uwagę Alagierska. – Wiemy, jakie mamy niedoskonałości, ale potrafimy wyciągać wnioski, dobijamy już do najlepszych drużyn, a diabeł tkwi w szczegółach

Polska - Turcja O której godzinie mecz siatkarek w piątek 21 czerwca 2024 Liga Narodów

Mecz Polska - Turcja siatkarek w 1/4 finału Ligi Narodów zostanie rozegrany w piątek 21 czerwca 2024 r. Początek Polska - Turcja o godzinie 15.30 polskiego czasu. Transmisja TV na antenach Polsatu i Polsatu Sport 1.

