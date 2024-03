Łukasz Kaczmarek zmaga się z ciężką chorobą. Smutne informacje w sprawie zdrowia reprezentanta Polski. Wyjaśniono powód zniknięcia

Nikola Grbić ma już kadrę siatkarzy na igrzyska? „Nie zdarzy się nic, co było nie do przewidzenia”

Ostatnie zniknięcie Łukasza Kaczmarka wywołało spore poruszenie w siatkarskim środowisku. Ostatni raz na parkiecie pojawił się 16 lutego z Eneą Carnymi Radom. W miniony czwartek atakujący wrócił do treningów i pojawiło się od razu oświadczenie klubu. Komunikat klubu głosi: „ZAKSA S.A. informuje, że po 2,5 tygodniach przerwy atakujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 7 marca wznowił treningi. Absencja Łukasza Kaczmarka w ostatnich meczach oraz brak udziału zawodnika w treningach spowodowane były problemami zdrowotnymi. Po konsultacji medycznej i braku przeciwwskazań dotyczących wznowienia treningów zawodnik Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dołączył do drużyny.”

Łukasz Kaczmarek od 16.02 nie wystąpił w meczu, ale jest z drużyną w Lublinie, gdzie za niespełna 3h ZAKSA zagra Bogdanką LUK. Powodem jego tajemniczego zniknięcia były poważne problemy zdrowotne - depresja.Więcej w @przeglad ⤵️https://t.co/PbxVJzmMyl— Edyta Kowalczyk (@KowalczykEdyta) March 10, 2024

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" na temat sytuacji Kaczmarka wypowiedział się jego menedżer - Jakub Michalak. - Łukasz od jakiegoś czasu zmaga się z depresją. W pewnym momencie doszedł do ściany i nie był w stanie kontynuować regularnego treningu ani po prostu normalnie funkcjonować. Dlatego byliśmy zmuszeni o zwrócenie się po pomoc do specjalistów. Oni dali zielone światło do tego, by w procesie wracania do pełni zdrowia, wrócił też do treningów - rozpoczął.

- Łukasz bardzo źle się czuł, na tyle, że początkowo trafił nawet do szpitala. Miał problemy ze snem, nie jadł, był mocno odwodniony i osłabiony, więc siłą rzeczy nie mógł też uczestniczyć w treningach. Może powodem nie była typowo fizyczna kontuzja, ale stan zdrowia wykluczał go z zajęć. Przez pierwsze dni Łukasz nie był nawet w stanie zadeklarować, co dalej, więc potrzeba było czasu na wyciszenie emocji, zbadanie jego stanu psychicznego, by przekonać się, jak bardzo jest to głęboki problem. Po badaniach stwierdzono ciężki epizod depresyjny, więc podjęte zostało leczenie. Dopiero po dwóch czy trzech konsultacjach lekarz psychiatra zaopiniował, że zawodnik może wrócić do treningów. Wszystkie informacje zostały przekazane do klubu - przekazał smutne wieści Michalak.

O sytuacji Kaczmarka został także poinformowany Nikola Grbić. - Tak. Musi też wrócić do regularnego rytmu życia i swoich "kotwic", które go przy tym trzymają. Jedną z nich jest niewątpliwie siatkówka, treningi, bycie z drużyną - podsumował menedżer atakującego.