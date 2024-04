Mocne słowa Aleksandra Śliwki w arcytrudnej sytuacji klubu. Czy Zaksa padnie w tym tygodniu?

Szok to tym większy, że dotyczy naszej eksportowej drużyny, która – z wyłączeniem pandemicznego roku – w poprzednich dwunastu sezonach tylko dwa razy kończyła rozgrywki bez medalowej zdobyczy, a przez siedem z rzędu ostatnich edycji PlusLigi grała w finale. Dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej dziewięciokrotni mistrzowie Polski są na 10. pozycji. Chociaż tracą tylko punkt do ósmego AZS Olsztyn, to po pierwsze nawet przy dwóch zwycięstwach w ostatnich meczach nie mają gwarancji awansu, a ponadto zmierzą się z czołową dwójką tabeli, Aluronem i Jastrzębiem, i to na wyjazdach.

Po czterech porażkach z rzędu, w tym ostatniej, niezwykle bolesnej 1:3 z niżej notowanym Ślepskiem u siebie, atmosfera wokół klubu jest grobowa. Zaksa przegrywa, mimo iż do gry wrócili po zdrowotnych przejściach jej wszyscy czołowi zawodnicy. Nawet najmocniejszy skład kędzierzynian dzisiaj nie gwarantuje niczego. Coś się wypaliło i posypało, a odrobić straty w ostatnich spotkaniach będzie niezwykle ciężko.

– Po ostatnim meczu (2:3 w Warszawie – red.) oczekiwaliśmy więcej, bo mimo że przegrany, mógł dawać trochę optymizmu – skomentował Marcin Janusz, rozgrywający Zaksy. – Przez dwa sety z bardzo mocną drużyną wyglądało to dobrze. A to był kolejny mecz, który zaczynamy dobrze, ale gdy przeciwnik zaczyna grać lepiej, dajemy się przełamać. Gramy dobrze, ale tylko do pewnego momentu.

Tabela PlusLigi

1. Jastrzębie 23 zw 5 por 69 pkt 74:26

2. Aluron 23 5 67 75:31

3. Projekt 22 6 65 71:29

4. Resovia 20 8 55 68:40

5. Bogdanka 18 10 52 64:47

6. Trefl 16 12 51 61:46

7. Stal 14 14 42 56:56

8. AZS Ol. 11 17 40 53:57

-------------------------------------------------------

9. Skra 14 14 39 51:57

10. Zaksa 13 15 39 50:52

11. Barkom 13 15 37 49:58

12. Ślepsk 9 19 27 38:65

13. GKS K. 8 20 24 39:69

14. Exact 7 21 24 34:71

15. Cuprum 7 21 23 37:70

16. Czarni 6 22 18 25:71

Śliwka: Gramy o zachowanie honoru

– Trzeba poprawić wiele rzeczy, bo po dobrym pierwszym secie tracimy przewagę w drugim – analizuje przed meczem z Aluronem w Zawierciu (wtorek 2 kwietnia o 21.00) kapitan Zaksy Aleksander Śliwka.

– Mecz z biegiem czasu wygląda gorzej i ma inny przebieg niż sobie wyobrażaliśmy – dodaje Śliwka. – Teraz trzeba to zmienić, zagrać równiej, jeśli się chce powalczyć o punkty, a są bardzo ważne. Mamy już teraz nóż na gardle, nie wszystko zależy od nas. Hala w Zawierciu jest specyficzna, jest atutem gospodarzy, szczególnie w polu serwisowym. Udawało się nam tam wygrywać w przeszłości. Pojedziemy zagrać o zachowanie naszego honoru, by zakończyć sezon pozytywnym akcentem – szczerze mówi Śliwka.

O tym czy będzie to dla Zaksy tylko zakończenie fazy zasadniczej i przejście do play-off, czy też sensacyjne odpadnięcie z ósemki i walka o niższe pozycje PlusLigi, przekonamy się w ciągu kilku najbliższych dni.