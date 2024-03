Na jaw wyszła prawda na temat matki Zuzanny Góreckiej. Ma bardzo odpowiedzialną pracę, w której przeżyła koszmar. Przerażające wyznanie

Zuzanna Górecka postanowiła powiedzieć o swojej matce! Gwiazda polskiej siatkówki w 2023 roku udzieliła bardzo obszernego wywiadu w TVP Sport, gdzie mówiła o swoim życiu prywatnym. Okazuje się że matka siatkarki ma bardzo odpowiedzialny zawód, w któym zdarzyło się jej przeżyć prawdziwy koszmar. Górecka o wszystkim powiedziała.

Zuzanna Górecka przerwała milczenie. Tym zajmuje się jej matka

Jak powiedziała Górecka, jej matka jest z zawodu pielęgniarką. Jak wspomina siatkarka, jej rodzicielka przeżyła bardzo pandemię koronawirusa, gdyż szpital w którym pracowała był tym covidowym.

- ski. Czekałam na samolot, który miał zabrać ze sobą dziewięćdziesiąt osób. Był to gigantyczny stres, bałam się co będzie, jeśli nie wrócę do kraju. Kiedy udało się tego dokonać, sporo emocji ze mnie zeszło. W końcu nie byłam sama, a moja mama przestała odchodzić od zmysłów, bo jej córka nie była już w największym ognisku zakażeń we Włoszech. Panikowała tym bardziej, że jest pielęgniarką i wie jak to wszystko wygląda, tym bardziej, że jej szpital stał się covidowym. Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło i udało się wrócić. - mówiła Zuzanna Górecka w rozmowie z TVP.