Na te informacje o Wilfredo Leonie czekaliśmy miesiącami! Tuż przed igrzyskami wszystko stało się jasne. Nie ma już odwrotu

Cały siatkarski świat żył przez ostatnie tygodnie rozgrywkami Ligi Narodów. Był to idealny prolog przed zbliżającymi się wielkimi krokami igrzyskami olimpijskimi. Reprezentacja Polski po morderczym meczu półfinałowym niestety przegrała z Francją 3:2, jednak kolejnego dnia w walce o trzecie miejsce z dużą łatwością odprawili z kwitkiem Słowenię. "Biało-Czerwoni" pokonali odwiecznego rywala 3:0 i mogli cieszyć się z kolejnego krążka na koncie. Nikola Grbić zapowiedział, że siatkarze po turnieju mogą liczyć na chwile wytchnienia, ale nie będzie on trwał długo ze względu na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mistrzowie Europy po drodze wystartują jeszcze w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, gdzie zmierzą się z Niemcami oraz Słowenią.

𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢 🚨𝗪𝗜𝗟𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢 𝗟𝗘𝗢𝗡 𝗪 𝗕𝗢𝗚𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗨𝗞 𝗟𝗨𝗕𝗟𝗜𝗡 💛🖤Transfer XXI wieku stał się faktem! pic.twitter.com/QGbsYCrxq6— Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) July 1, 2024

Od dłuższego czasu mówiło się, że Wilfredo Leon po sezonie 2023/2024, gdzie bronił barw ekipy z Perugii przyjdzie do Polski. Co więcej nieoficjalnie mówiło się o klubie Bogdanka LUK Lublin. Jednak nie było żadnego oficjalnego potwierdzenia, na które kibice musieli czekać do 1 lipca. Przyjmujący został ogłoszony, jako siatkarz klubu z Lublina, co będzie ogromnym wzmocnieniem, a także można mówić z pełną odpowiedzialnością o transferze XXI wieku w polskiej siatkówce klubowej.