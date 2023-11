Najpiękniejsza siatkarka w Polsce wyginała ciało przed kamerą. Nagranie z Martyną Grajber jest już wszędzie, nic się na nim nie ukryło

Martyna Grajber to jedna z popularniejszych polskich siatkarek, mimo że nie łapie się do składu reprezentacji Polski w ostatnim czasie. 28-latka odnosi jednak sporo sukcesów w rozgrywkach klubowych, bowiem sięgała w tym roku po mistrzostwo i superpuchar Polski, ale zrobiła to w barwach... dwóch różnych klubów! Mistrzostwo zdobyła grając dla ŁKS-u Commercecon Łódź, ale później wróciła do Chemika Police, w którym grała w latach 2018-2021 i z nim sięgnęła po Superpuchar Polski. Chemik dzięki wygraniu Pucharu Polski w 2023 roku miał prawo nie tylko walki o Superpuchar, ale też gry w rozgrywkach europejskich, a dokładniej Pucharze CEV. I to właśnie z tym związane jest niezwykle ciekawe wideo z udziałem Martyny Grajber.

Martyna Grajber błyszczy na parkiecie i poza nim

Martyna Grajber już nie raz dała się poznać jako osoba, która nie stroni od mediów społecznościowych. Chętnie kontaktuje się za ich pomocą ze swoimi fanami i publikuje dużo zdjęć oraz filmów. Tym razem postanowiła wziąć udział w projekcie swojego klubu, a całość z pewnością spodoba się kibicom.

Na nagraniu opublikowanym przez Chemika Police widać tańczącą Martynę Grajber, która nagrywa sama siebie telefonem. Jednak po chwili kadr jest oddalony i widać, że tańczącej Grajber pomaga... Martyna Łukasik, trzymająca wiatrak, który pozwala uzyskać efekt rozwianych włosów. Całość jest opatrzona wymownym komentarzem – Tańce w internecie zawsze lepiej wyglądają na ekranie, a gorzej na żywo. Z siatkówką, jest dokładnie odwrotnie – mówi narrator całej sceny. Jest to kreatywne zachęcenie klubu z Polic do pójścia na mecz Pucharu CEV przeciwko BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, który już w najbliższą środę.