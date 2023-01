Najważniejsze imprezy sportowe w 2023 roku. Jakie ważne wydarzenia czekają nas w kolejnych miesiącach?

Katarzyna Skowrońska poszła na Sylwestra... w piżamie?! Stroiła miny, to było spontaniczne świętowanie

Piłka nożna

Choć dopiero co zakończyliśmy mistrzostwa świata w Katarze, w 2023 roku także czeka nas sporo emocji związanych z futbolem. Kibice będą mogli emocjonować się chociażby mistrzostwami Europy dla zawodników do lat 21, które w czerwcu i lipcu odbędą się w Rumunii oraz Gruzji. Na turnieju nie zobaczymy niestety reprezentacji Polski, która w eliminacjach musiała uznać wyższość Niemców, zajmując ostatecznie drugie miejsce w grupie. Jeśli ktoś nie jest fanem młodzieżowej piłki, będzie mógł śledzić Klubowe MŚ, które na początku lutego rozegrane zostaną w Maroku. W miniturnieju udział wezmą najlepsze klubowe drużyny poszczególnych kontynentów, w tym reprezentujący Europę Real Madryt. Rok 2023 to także czas, w którym wyłonimy najlepszą reprezentacyjną drużynę w Azji (Puchar Azji: 16.06 – 16.07).

Siatkówka

Powody do radości będą mieli także fani siatkówki, na przełomie sierpnia i września we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej i Izraelu rozegrane zostaną bowiem mistrzostwa Europy mężczyzn w tej dyscyplinie. Jednym z faworytów będą naturalnie reprezentanci Polski, którzy na poprzedniej imprezie tej rangi zajęli miejsce na najniższym stopniu podium. Podopieczni Nikoli Grbicia po udanych w ich wykonaniu mistrzostwach świata (srebrne medale) z pewnością będą mieli chrapkę na zdobycie drugiego takiego tytułu w historii. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się z Macedonią Płn., Czarnogórą, Holandią, Czechami oraz Danią i wydają się murowanym faworytem do awansu z pierwszego miejsca. Jak będzie? Czas pokaże.

Piłka ręczna

Na początku 2023 roku będziemy także świadkami dużej imprezy organizowanej w naszym kraju. To właśnie w Polsce, a także w Szwecji odbędą się mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn. W turnieju naturalnie wezmą udział także biało-czerwoni. Choć podopieczni Patryka Rombla nie są zaliczani do grona faworytów, gorąco liczymy, że będą w stanie sprawić niejedną niespodziankę i napsuć krwi faworytom. Pod koniec roku swoje święto będą miały także panie – na przełomie listopada i grudnia w Skandynawii odbędą się MŚ kobiet.

Pozostałe dyscypliny

Także fani pozostałych dyscyplin sportowych nie powinni mieć powodów do narzekań. W trakcie kolejnych dwunastu miesięcy będziemy mogli emocjonować się m.in. takimi zawodami jak:

X Games (27.01 – 29.01)

Igrzyska Europejskie (21.06 – 02.07)

MŚ w Lekkoatletyce (19-27.08)

MŚ w Kolarstwie (sierpień)

MŚ w Biathlonie (08-19.02)