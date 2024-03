Nie żyje była siatkarka. Zmarła w wieku zaledwie 46 lat, tragiczne wieści wstrząsnęły całym środowiskiem

Nie żyje wybitna siatkarka, miała tylko 46 lat

Ruxanda Dumitrescu miała za sobą niezwykle bogatą karierę. Zaczęła ją w swojej ojczyźnie, dołączając do Dacia Pitesti, ale w 1997 roku trafiła do greckiego FO Vrillissia i tam zaczęła odnosić pierwsze sukcesy – trzy razy sięgnęła z drużyną po Puchar Grecji, a do tego w 1999 roku zdobyła brązowy medal Pucharu CEV. Dzięki dobrej grze Dumitrescu trafiła do mocniejszego zespołu, Panathinaikosu.

Była reprezentantka Rumunii i Grecji zmarła nagle

W Panathinaikosie rumuńska siatkarka odnosiła kolejne, niemałe sukcesy. W siedem lat zdobyła z ateńskim zespołem sześć tytułów mistrza Grecji, a w 2008 i 2009 roku została najlepszą zawodniczką w tym kraju. Ciekawa jest także jej przygoda reprezentacyjna – choć Dumitrescu urodziła się w Rumunii, to ten kraj reprezentowała tylko w latach 1994-95. Gdy grała w Grecji wystąpiło o tamtejsze obywatelstwo i reprezentowała ją w latach 2004-2009.

Rumuńska federacja przekazała fatalne wieści

Niestety, rumuńska federacja siatkarska przekazała właśnie niezwykle przykre wieści. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że Ruxanda Dumitrescu zmarła w wieku 46 lat. – Straszne wieści! W niedzielny wieczór, w wieku zaledwie 46 lat, odeszła od nas Ruxi Dumitrescu, była wielka siatkarka, która grała zarówno w reprezentacji Rumunii, jak i Grecji. Niestety, w niedzielę wieczorem jej serce zatrzymało się na zawsze – napisano. Dokładne przyczyny jej śmierci nie zostały jednak podane.