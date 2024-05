Niepokojące doniesienia od ciężarnej żony Andrzeja Wrony. Zofia Zborowska opublikowała wymowne zdjęcie, trudna sytuacja

Wyznanie Bartosza Kurka rozbije serca kibiców na milion kawałków. Powiedział to, czego wielu się obawiało. To będzie koniec

Andrzej Wrona wyczekuje z żoną na narodziny drugiego dziecka

Andrzej Wrona z pewnością ma powody do radości w tym sezonie. Środkowy Projektu Warszawa jest wiodącą postacią swojej drużyny, która ma za sobą bardzo dobry sezon. Pierwszym triumfem było zwycięstwo w Challenge Cup, trzecim co do ważności pucharze europejskim. W półfinale Pucharu Polski warszawski zespół uległ Aluronowi CMC Warcie Zawiercie i tak samo było w półfinale mistrzostw Polski. W meczu o trzecie miejsce to Projekt okazał się lepszy od Asseco Resovii i mógł zapisać kolejny sukces na swoim koncie. Teraz Andrzej Wrona może w spokoju wyczekiwać na narodziny drugiego dziecka.

Zofia Zborowska opublikowała wymowne zdjęcie. Dopadło ją to tuż przed porodem

Ciąża to jednak bardzo wymagające przeżycie dla kobiety. Żona Andrzeja Wrony, Zofia Zborowska, chętnie relacjonuje w sieci swoje przeżycia na temat drugiej ciąży i niestety, aktorka nie czuje się w jej trakcie najlepiej. Niedawno doszły do tego problemy u ukochanego pieska pary, Wiesi, a także ich córka Nadia trafiła do szpitala. Jak się okazało, gdy sytuacja się poprawiła, to gorzej zaczęła czuć się sama aktorka.

Na profilu Zofii Zborowskiej na Instagramie pojawiła się relacja, w której żona Andrzeja Wrony pokazała bardzo wymowne zdjęcie, jak leży bardzo zmęczona. Do zdjęcia dodała także opis tego, co dzieje się w domu i jak się czuje. – Wiesia lepiej. Nadzia lepiej. No to jak już wszyscy prawie zdrowi. Adrenalina spadła. Mama może się pochorować. A jakże – napisała aktorka, dając jasno do zrozumienia, że teraz to jej stan zdrowia się pogorszył, co przy zaawansowanej ciąży na pewno jest zdecydowanie bardziej uciążliwe.