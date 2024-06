Niepokojące słowa Bartosza Kurka. Powiedział o swoim zdrowiu, a nam odjęło mowę. To może się stać!

Bartosz Kurek postanowił zabrać głos w sprawie swojego zdrowia. Siatkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Faktem" powiedział o zmaganiach w dochodzeniu do pełni sprawności. Niestety, w trakcie rozmowy z mediami padły bardzo niepokojące słowa. To naprawdę może zmartwić polskich kibiców!

Bartosz Kurek szczerze o swoim zdrowiu. Te słowa mogą zmartwić kibiców

Jak przyznaje Kurek, proces dochodzenia do zdrowia jest dla niego wyjątkowo intensywny i ciężki, ale on sam podjał starania, aby odgrywać dużą rolę w następnych spotkaniach reprezentacji Polski.

- - Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby przygotować się do tego sezonu. Wszystkie zabiegi i wszystkie zastrzyki, które mogłem przyjąć, są już za mną i liczę na to, że w tym sezonie mój udział w sukcesach reprezentacji będzie większy niż ostatnio. A nawet jeżeli nie będzie większy, to mam nadzieję, że te sukcesy po prostu będą - mówi Bartosz Kurek w rozmowie z "Faktem".

Sam Kurek w dość niepokojący sposób mówi jednak o tym, że jego uraz pleców, który ostatnio leczył, może się odnowić. Te słowa mogą zaniepokoić fanów.

- - Są rzeczy, nad którymi ma się kontrolę, a są rzeczy, które trzeba zaakceptować i tyle. Przy całym szacunku dla mistrzów szachowych, nie gramy w szachy, nie siedzimy przy stole przez wiele godzin, poruszając tylko figury, ale skaczemy i każdego dnia może się komuś jakaś kontuzja przytrafić - mówi gwiazdor reprezentacji Polski w siatkówkę.