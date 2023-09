Niewiarygodne! Nikola Grbić zrobił to przed kamerami! Nikt nie mógł się tego spodziewać, zaskoczył wszystkich

Wilfredo Leon nie zamierzał gryźć się w język. Odpowiedział swoim krytykom, podsumował to w najlepszy możliwy sposób

To był prawdziwy horror, który zdarzył się już na początku turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Drużyna pod wodzą Nikoli Grbicia zalicza świetny sezon, na początku zmagań świetnie zaprezentowali się podczas siatkarskiej Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" w finale zwyciężyli z USA w czterech setach. Kolejnym przystankiem w kalendarzu ekipy z Bartoszem Kurkiem na czele był Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a zaraz po nim rozpoczęli długo wyczekiwane mistrzostwa Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia byli nie do zatrzymania, dzięki czemu znaleźli się w wielkim finale, w którym podejmowali aktualnych mistrzów świata - Włochów. Polscy siatkarze potrzebowali zaledwie trzech setów, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

"Ważne jest to, że wygraliśmy" 🗣Nikola Grbić zabrał głos po wygranym spotkaniu z Belgią w kwalifikacjach olimpijskich❗#RoadToParis pic.twitter.com/tuRwRzMhuo— Polsat Sport (@polsatsport) September 30, 2023

W pierwszym spotkaniu w ramach turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich nie mieli łatwej przeprawy. Reprezentacja Belgii pokazała się z bardzo dobrej strony i sprawiła ogromne trudności mistrzom Europy. Po pięciosetowej batalii "biało-czerwoni" przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, mimo, że to rywale mieli piłkę meczową.

Po zakończonym spotkaniu wywiadu dla "Polsat Sport" udzielił Nikola Grbić, nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak trener postanowił kilka zdań powiedzieć po polsku. Kibice mogli być w szoku po tej rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.