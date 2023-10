Nikola Grbić dał polskim siatkarzom bojowe zadanie! Przed powrotem do klubów każdy dostał pracę domową

Podczas ostatnich meczów z udziałem reprezentacji Polski doskonale widać było, że podopieczni Nikoli Grbicia mają za sobą piekielnie długi i wyczerpujący sezon reprezentacyjny, który jednak zakończył się samymi sukcesami. Biało-czerwoni sięgnęli po upragnione złoto Ligi Narodów, mistrzostwo Europy oraz zakwalifikowali się do igrzysk olimpijskich. Pomimo tego, że trener Grbić ma w swoich szeregach najlepszych zawodników na świecie, wciąż wierzy on, że mogą prezentować się jeszcze lepiej. Dlatego, jak zdradził w rozmowie z "TVP Sport" Kamil Semeniuk, trener przygotował dla każdego z zawodników specjalne zadania.

Siatkarze reprezentacji Polski dostali pracę domową od Nikoli Grbicia! Selekcjoner nikogo nie ominął

Po chwili przerwy od sezonu reprezentacyjnego, polscy siatkarze wracają do swoich klubów, gdzie rozpoczną klubowe zmagania oraz będą przygotowywać się do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk. Nikola Grbić zadbał o to, aby podczas imprezy w Paryżu jego zawodnicy byli najlepszą wersją siebie i każdego rozpisał, co ten ma poprawić w swojej grze.

- Trener Grbić po turnieju kwalifikacyjnym w Chinach każdemu z nas dał notatki i pracę domową do odrobienia w sezonie klubowym. Chce, żebyśmy wrócili do kadry jako jeszcze pewniejsi zawodnicy. Sam awans do igrzysk to nie wszystko. W Paryżu powinniśmy pokazać się z jak najlepszej strony. - wyznał Kamil Semeniuk w rozmowie z "TVP Sport" ujawniając, jak poważnie do rywalizacji na igrzyskach podchodzi cała reprezentacja.