Nikola Grbić może podskoczyć z radości! Aleksander Śliwka udostępnił specjalne nagranie, dobre wieści

Nikola Grbić ma już kadrę siatkarzy na igrzyska? „Nie zdarzy się nic, co było nie do przewidzenia”

Co się stało z gwiazdą siatkówki?

Pojawiły się pilne wieści w sprawie przyszłości Wilfredo Leona w Polsce! Chodzi o jego rodzinę, to wszystko zmienia

to wszystko zmienia

Dla Aleksandra Śliwki sezon reprezentacyjny w 2023 roku był znakomitym pod względem osiągnięć. Przyjmujący razem z "biało-czerwonymi" najpierw zdobył złoty medal w rozgrywkach Ligi Narodów. Na mistrzostwach Europy podopieczni Nikoli Grbicia znowu zgarnęli pełną pulę i z dużą łatwością zdobyli upragniony tytuł. Ponadto ekipa ze Śliwką na czele wywalczyła awans na igrzyska olimpijskie bez żadnej porażki. Dla siatkarza ZAKSY pechowy okazał się mecz Ligi Mistrzów, wówczas Śliwka doznał złamania palca, który stał się na tyle pechowy, że potrzebna była operacja.

Aleksander Śliwka przekazał dobre wieści! Reprezentant Polski zapowiada powrót na boisko

Na początku lutego Śliwka w podcaście "Szósty set" Śliwka przyznał, że widzi postępy w rehabilitacji, ale póki co może jedynie „trenować” zginanie i prostowanie palca. – Jestem w trakcie rehabilitacji. Obserwuję swój palec i widzę delikatne postępy z dnia na dzień jeśli chodzi o funkcjonalność, mobilność złamanego stawu. Pracujemy nad wyprostem i zgięciem – przekazał 28-latek i podkreślił, że czas jego powrotu wciąż jest nieznany – Cały czas palec się zrasta, przez to ciężko mi dokładnie określić datę mojego powrotu. Trzeba pamiętać, że niestety w przypadku mojej kontuzji, to będzie ostatnia rzecz, którą będę mógł zacząć robić – dodał.

Reprezentant Polski w mediach społecznościowych udostępnił nagranie, które mogło ucieszyć każdego fana oraz trenera "biało-czerwonych" - Nikolę Grbicia. - Powrót na boisko coraz bliżej - podpisał siatkarz.