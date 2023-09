Norbert Huber wykrzyczał to do kamery jak Pudzianowski! Gwiazdor KSW może czuć dumę, takich scen po finale ME nie mógł się spodziewać

Polscy kibice siatkówki dokładnie tak wyobrażali sobie 2023 rok dla reprezentacji biało-czerwonych. Po tym, jak podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia sięgnęli po upragnione złoto Ligi Narodów, kilka miesięcy później znów pokazali, że są światową potęgą i zdobyli mistrzostwo Europy pokonując Włochów, a więc obecnych mistrzów świata i to na ich terenie, w Rzymie. Gdy tylko zakończył się mecz, Nikola Grbić popędził do swojej żony, aby utonąć w jej objęciach. Norbert Huber w tym czasie udzielał pierwszego wywiadu po zwycięstwie i postanowił zrobić to samo, co przed laty Mariusz Pudzianowski.

Gwiazdor federacji KSW oraz były strongman wielokrotnie zapisał się złotymi zgłoskami w historii nie tylko polskiego sportu, ale również hitów internetu. Jednym z takich momentów było legendarne już zdanie wykrzyczane przez Pudzianowskiego "Polska górą!". Na takie same słowa zdecydował się po meczu Norbert Huber.

Norbert Hubert zrobił to jak Pudzianowski przed laty. Wykrzyczał to do kamery tuż po wygraniu mistrzostwa Europy

Jeden z najważniejszych zawodników w drużynie Nikoli Grbicia podczas nie tylko mistrzostw Europy, ale przede wszystkim wielkiego finału po kilku zdaniach na gorąco postanowił spojrzeć głęboko w kamerę i wykrzyczeć, jak przed laty Pudzianowski, że Polska jest górą.