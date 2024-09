PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice NA ŻYWO transmisja z meczu PlusLigi 18.09.2024

PGE Projekt Warszawa ma w nowym sezonie walczyć o najwyższe cele i potwierdził to już w pierwszej kolejce. W hitowym starciu siatkarze Piotra Grabana nie dali szans ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i pewnie wygrali 3:0. Po takim meczu powinni być wyłącznie w dobrych humorach, ale nastrój Artura Szalpuka zburzył pechowy uraz oka Bartosza Kurka, do którego doszło po jego ataku. - Życzę mu zdrowia, bo wyglądało to mało przyjemnie. Przyznam, że pierwszy raz widziałem, żeby komuś piłka coś zrobiła z okiem, jeszcze po moim ataku... - mówił po sobotnim spotkaniu. Nie miał jednak zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie pechowej sytuacji, bo już w środę Projekt rozegra drugi ligowy mecz. Tym razem do Warszawy przyjedzie GKS Katowice, który na inaugurację niespodziewanie przegrał u siebie z MKS Będzin.

PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice Transmisja na żywo

GKS nie ugrał w pierwszej kolejce nawet seta z drużyną, która przynajmniej na papierze nie powinna liczyć się w walce o czołowe miejsca w PlusLidze - w przeciwieństwie do Projektu. Zespół ze stolicy po zdobyciu brązowego medalu w zeszłym sezonie mierzy jeszcze wyżej, w czym ma pomóc m.in. nowa umowa sponsorska, a także głośne transfery, jak ten Jakuba Kochanowskiego. W starciu z GKS faworyt jest więc tylko jeden, ale trzeba potwierdzić to na parkiecie.

Mecz PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice w siatkarskiej PlusLidze odbędzie się w środę, 18 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go.