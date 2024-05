Piękna ukochana Tomasza Fornala pokazała, jak spędzała majówkę. Zmysłowe ujęcia w pięknej scenerii pojawiły się w sieci

Serce może zadrżeć po tym, co obwieścił Nikola Grbić. Poważne kłopoty Polaków. Prawdziwa plaga napotkała biało-czerwonych

Piękna ukochana będzie wspierać Fornala w Lidze Mistrzów

Tysiące polskich zaczęło wzdychać do Tomasza Fornala, gdy ten wyrastał na czołową postać Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski. Przystojny przyjmujący cieszył się coraz większą popularnością, ale niewiele było wiadomo na temat tego, czy ma partnerkę. Rok temu zaczęły pojawiać się pewne domysły i w końcu sam zawodnik i celebrytka Sylwia Gaczorek ujawnili, że są razem. Od tamtego czasu pewna część siatkarskich fanów chętnie śledzi influenserkę, która czasami publikuje bardzo odważne treści.

Tomasz Fornal bardzo chciałby zagrać w igrzyskach

Sylwia Gaczorek tak spędzała majówkę

Sylwia Gaczorek, co mogło być pewnym zaskoczeniem dla kibiców siatkówki, jest... zdecydowanie bardziej popularna od swojego ukochanego, a przynajmniej w sieci – ma ona niemal 600 tys. obserwujących na Instagramie, czyli 240 tys. więcej od Fornala. Gaczorek, która swoją popularność zbudowała na swojej pasji, jaką jest fryzjerstwo, nie stroni także od prywatnych zdjęć. Nie boi się ona publikować odważnych zdjęć, na których pokazuje swoje wysportowane ciało.

Tym razem Sylwia Gaczorek opublikowała zdjęcia z majówki, którą spędzała w Turcji. – Babski wyjazd w pigułce - opalanie w przepięknym anturażu, książki, zajęcia relaksujące dla głowy, sauna, maseczki i przepyszne jedzenie. Majówkę zaliczam do udanych. A Wy co robicie? – zwróciła się do swoich fanów Gaczorek, publikując zdjęcia z wypoczynku, w tym, jak opala swoje wysportowane ciało. Więcej zdjęć Sylwii Gaczorek znajdziecie w galerii powyżej.