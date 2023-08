Po tym, co założyła na siebie najpiękniejsza polska siatkarka, aż zaparło nam dech. Ta kreacja rozpala zmysły. Nie idzie oderwać wzroku

Serce pęka na pół po informacjach, co dzieje się z Zuzanną Górecką! Poruszające słowa, aż trudno to sobie wyobrazić

Martyna Grajber to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. 28-latka przez wiele lat reprezentowała biało-czerwone barwy i należała do liderek kadry. Ostatnio musi jednak pogodzić się z brakiem powołań, bo od kiedy reprezentację przejął włoski szkoleniowiec, Grajber nie występuje w meczach drużyny narodowej. Jednak w rozgrywkach klubowych nadal radzi sobie dobrze. Jeszcze niedawno miała okazję grać w lidze włoskiej, co było jej pierwszą, zagraniczną przygodą zawodową. Później zdecydowała się na powrót do polskiej ligi i klubu, który zna doskonale, a więc do Chemika Police.

Grajber w seksownej sukni. Aż zapiera dech

Polscy kibice na pewno będą zadowoleni, że Grajber ponownie zagra na polskich parkietach, bo według wielu fanów siatkarka jest jedną z najpiękniejszych polskich zawodniczek. W sieci często pojawiają się komentarze komplementujące urodę 28-latki. Grajber jest w dodatku aktywna w mediach społecznościowych i często publikuje zdjęcia. Niektóre z nich odsłaniają jej wysportowane ciało. Siatkarka udowodniła również, że wie, co założyć, aby zachwycić swoich kibiców.

Grajber zachwyca. Tak wystroiła się na weselę

Tym razem nie było inaczej. Martyna Grajber wraz ze swoim mężem Janem Nowakowskim pojawiła się na weselu znajomych. Siatkarka zdecydowała się założyć czerwoną sukienkę z dużym rozcięciem, dzięki któremu można było zobaczyć jej długie nogi. Fani ponownie byli zachwyceni. - Super sukienka - czytamy w jednym z komentarzy. - Piękna - napisał inny fan.