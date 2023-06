Policja wkroczyła do biura organizatora igrzysk w Paryżu, trwa przeszukanie. „Ryzyko naruszenia zasad uczciwości”

Do rozpoczęcia igrzysk w Paryżu pozostało niespełna 14 miesięcy, tymczasem media we Francji przekazały, że we wtorek w siedzibie komitetu organizacyjnego IO w Saint-Denis pod Paryżem odbyło się przeszukanie. Przed południem nie było jeszcze wiadomo, jaki jest cel działania śledczych. Organizatorzy potwierdzili, że doszło do nalotu policji. W komunikacie cytowanym przez agencję AFP działacze olimpijscy informują: „Komitet w pełni współpracuje ze śledczymi, aby ułatwić im dochodzenie”

O co chodzi? AFP powołuje się na źródło zbliżone do śledztwa, które twierdzi, że mogło dojść do „naruszenia zasad uczciwości”.

Raporty nt. korupcji

Przeszukania są prowadzone przez OCLCIFF (Centralne Biuro ds. Walki z Korupcją, Przestępstwami Finansowymi i Podatkowymi) oraz BRDE, brygadę finansową paryskiej policji sądowej. Działalność Komitetu Organizacyjnego igrzysk jest monitorowana przez audytorów. Raport finansowy ma być opublikowany niebawem.

W kwietniu 2021 roku dwa raporty francuskiej agencji antykorupcyjnej (AFA) dotyczące organizacji igrzysk, o których dowiedziała się agencja AFP, wskazywały na „ryzyko naruszenia uczciwości” i „konflikty interesów”. Kontrolerzy AFA uznali, że procedura dotycząca zakupów jest „nieprecyzyjna i niekompletna” oraz podkreślili, że „czasami zdarzają się sytuacje potencjalnego konfliktu interesów, które nie są kontrolowane”.