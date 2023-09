Polska - Dania RELACJA NA ŻYWO. Mistrzostwa Europy Polska - Dania WYNIK LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Dania na żywo w Internecie dzisiaj

Polska - Dania -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska: Bednorz, Fornal, Huber, Janusz, Kaczmarek, Kłos, Kochanowski, Kurek, Leon, Łomacz, Popiwczak, Semeniuk, Śliwka, Zatorski

Dania:

Na żywo Polska - Dania Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Dania w siatkarskich mistrzostwach Europy! Początek czwartego spotkania Biało-Czerwonych w grupie o 20:00.

Polscy siatkarze idą jak burza przez fazę grupową mistrzostw Europy. W trzech dotychczasowych meczach stracili zaledwie seta i pewnie wygrywali za 3 punkty z Czechami (3:0), Holandią (3:1) i Macedonią Północną (3:0). Za nimi teoretycznie najtrudniejsze spotkania z najwyżej notowanymi rywalami i gospodarzami, a do końca fazy grupowej zostały im starcia z najsłabszymi przeciwnikami. Po dniu przerwy Biało-Czerwoni zagrają z Duńczykami, dla których będzie to pożegnalny mecz. Dania przegrała wszystkie cztery wcześniejsze starcia i z zerowym dorobkiem punktowym zamyka tabelę grupy C, nie mają już szans na awans do fazy pucharowej ME. Już to pokazuje, jak dużym faworytem wtorkowego spotkania będą Polacy, jednak w sporcie nie ma nic za darmo i podopieczni Nikoli Grbicia muszą udowodnić swoją wyższość na parkiecie. Początek meczu Polska - Dania już o 20:00!