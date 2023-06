Polska - Francja RELACJA NA ŻYWO. Polska - Francja WYNIK LIVE ONLINE. Polska - Francja 7.06 NA ŻYWO w INTERNECIE

natychmiast to pokazała

Sebastian Świderski poważnie zaniepokojony. Siatkarze wystawieni na ekstremalny wysiłek. To już przesada

Polska - Francja 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Polska:

Francja:

Na żywo Polska - Francja Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Francja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:00. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

To będą niebywale wyczerpujące miesiące dla siatkarzy grających w drużynach narodowych. Sezon reprezentacyjny skończy się tak naprawdę za cztery miesiące, a w tym czasie zawodnicy rozegrają trzy duże turnieje. Pierwszym z nich będzie Liga Narodów, w której to m.in. Polacy będą faworytami do zwycięstwa. Pierwsze mecze w tych rozgrywkach rozegrają w Japonii.

I już na pierwszy ogień będą musieli zmierzyć się z kolejnym faworytem - Francją. Dla Trójkolorowych Liga Narodów to również przetarcie przed ważniejszymi zmaganiami, jak choćby mistrzostwami Europy. Nie ulega jednak wątpliwością, że już na starcie Ligi Narodów możemy zobaczyć niebywale emocjonujący i zacięty bój z udziałem biało-czerwonych.